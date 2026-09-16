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Ekonomi Muazzam keşif! 1 milyar varilden fazla petrol tespit edildi
Ekonomi

Muazzam keşif! 1 milyar varilden fazla petrol tespit edildi

Yeniakit Publisher
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Muazzam keşif! 1 milyar varilden fazla petrol tespit edildi

Batı Afrika'nın önde gelen ülkelerinden Gana'da 1 milyar varilden fazla petrol ve 2,5 trilyon fit küp gaz potansiyeli tespit edildi.

Gana Ulusal Petrol Şirketi (GNPC), ülkede 1 milyar varilden fazla petrol ve 2,5 trilyon fit küp doğal gaz potansiyeli belirlendiğini duyurdu.

GNPC kıdemli mühendisi Emmanuel Boadum Donkor, yaptığı açıklamada, GNPC'nin Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) kullanılarak Tano Havzası'nda 1 milyar varilden fazla petrol ve 2,5 trilyon fit küp doğal gaz potansiyeli tespit edildiğini belirtti.

Donkor, GIS analizleriyle daha önce ticari olarak geliştirilmesi zor görülen kaynakların mevcut petrol ve doğal gaz altyapısıyla bir araya getirilerek üretime kazandırılabileceğini ifade etti.

Söz konusu kaynakların bağımsız projeler halinde geliştirilmesinin yüksek yatırım maliyetleri gerektireceğini aktaran Donkor, mevcut altyapının ortak merkezler üzerinden kullanılmasının ise geliştirme maliyetlerini düşürebileceğini kaydetti.

 

Donkor, GIS teknolojisinin kuyular, boru hatları, yollar, yerleşim alanları ve çevresel açıdan hassas bölgeler gibi farklı verileri bir araya getirerek altyapı yatırımlarının planlanmasına yardımcı olduğunu, GNPC verilerinin yaklaşık yüzde 80'inin konum bilgisi içerdiğini kaydetti.

Donkor, Tano Havzası'nda tespit edilen kaynakların üretime kazandırılmasının Gana'nın düşen petrol üretiminin artırılmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Emmanuel Boadum Donkor, GNPC'nin belirlenen kaynakların mevcut altyapı üzerinden geliştirilmesine yönelik uygulama planları için ilgili taraflarla görüşmelerini sürdürdüğünü bildirdi.

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Yorumlar

Mudanyalı

Bize faydası ne acaba?

Vay vay

Bize ne,gabarda ,karadenizde bir şey yok mu..
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