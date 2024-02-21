  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya’da polislerin yasa dışı örgütlere üyelikleri sorgulanıyor: Almanya’da polisler ‘tehlikeli akım’a kapıldı

Yine rezil kepaze oldu! KAAN uçtu Fatih kaçtı

Sadece aylar önce cumhurbaşkanı yapmak istiyorlardı! Meral'in adayı Mansur'u haşladı

Düzenbaz Sapık Adnan Oktar'ın dosyasında bir belge daha sahte çıktı!

Gazze'de kritik saatler! İşgalci güçler hastaneyi kuşattı

Skandal karar! Müslümanların sinir uçlarıyla oynanıyor! AYM'den peygamber efendimize hakarete onay

Milli Muharip Uçak Kaan'ın o halini gören Mesut Hakkı Caşın çıldırdı! Önce ağladı, sonra....

Ekrem İmamoğlu’ndan itiraf gibi açıklama! “İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız”

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada ilginç detay: ‘Deliller mahkemeden gizleniyor’... NATO ayrıntısı dikkat çekti

Sipariş adaylar ne getirecek? Seçim sonrası CHP’yi bekleyen tehlike
Ekonomi HES'ler ekonomiye 70 milyon TL katkı sağlayacak
Ekonomi

HES'ler ekonomiye 70 milyon TL katkı sağlayacak

Yeniakit Publisher
2024-02-21 22:18:00 -
HES'ler ekonomiye 70 milyon TL katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün Konya'da inşa ettiği dev barajlarla ekonomiye katkı sağlayacak.

Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor.

Bu kapsamda Akça Hidro Elektrik Santrali’nde (HES) çalışmaların tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “6,55 megavat kurulu güce sahip, Derebucak Barajı iletim hattı üzerinde ve Derebucak İlçesi Akçabelen Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tesiste çalışmaların tamamlandı” dedi. Balta, söz konusu tesisin yaklaşık 10 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılayacağını ekonomiye 70 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yatırımlarına aralıksız devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Sayın Mehmet Akif Balta Akça HES’in “Bir ülkenin en önemli hedefi kalkınma, kalkınmanın en önemli ayağının üretim, üretimin devamlılığı için ise enerji ihtiyacının kesintisiz karşılanması son derece gereklidir” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23