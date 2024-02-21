HES'ler ekonomiye 70 milyon TL katkı sağlayacak

Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor.

Bu kapsamda Akça Hidro Elektrik Santrali’nde (HES) çalışmaların tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “6,55 megavat kurulu güce sahip, Derebucak Barajı iletim hattı üzerinde ve Derebucak İlçesi Akçabelen Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tesiste çalışmaların tamamlandı” dedi. Balta, söz konusu tesisin yaklaşık 10 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılayacağını ekonomiye 70 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yatırımlarına aralıksız devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Sayın Mehmet Akif Balta Akça HES’in “Bir ülkenin en önemli hedefi kalkınma, kalkınmanın en önemli ayağının üretim, üretimin devamlılığı için ise enerji ihtiyacının kesintisiz karşılanması son derece gereklidir” diye konuştu.