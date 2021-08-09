  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
HÜDA PAR'dan aşı çağrısı
Cornelius resmen Trabzonspor’da
İsrail'de vakalar patladı! Sayı 1 milyona dayandı
İran'da rekor ölüm!
Gündem Hesabını kontrol edince şok oldu! Tam 28 bin euro
Gündem

Hesabını kontrol edince şok oldu! Tam 28 bin euro

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Durmuş Şahan, hesabına yatan 28 bin Euro'yu görünce şok oldu. Banka ile iletişime geçen Şahan, bir yanlışlık olduğunu belirterek parayı sahibine iade etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 15:32:00 -
Hesabını kontrol edince şok oldu! Tam 28 bin euro

Ereğli'de yaşayan 2 çocuk babası Durmuş Şahan, banka hesabına 28 bin euro para gönderildiğini fark etti.

Şahan, bankanın müşteri temsilcisiyle görüştüğünde, paranın yanlışlıkla yatırıldığı belirlendi. Şahan, bunun üzerine parayı tekrar sahibine gönderdi.

Durmuş Şahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, internet bankacılığında adına vadeli hesap olduğunu fark ettiğini belirterek, "Bu paranın bana ait olmadığını gerekli yerleri arayarak bildirdim. Paranın kime ait olduğunu buldular. Bankaya giderek paranın iade edilmesi için işlemleri başlattım ve iade ettim. Paranın sahibine ulaşması bizim için mutluluk kaynağı." dedi.

Hesabına yatan miktarın 28 bin avro olduğunu dile getiren Şahan, karşı tarafın yanlışlıktan haberi olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Şahan, "Parayı yanlışlıkla hesabıma yatıran kişinin mağdur olmaması için elimizden geleni yaptık. Çok mutluyum, Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin. Böyle paralar karşımıza çıktığı andan itibaren gerekli yerlerle irtibata geçerek para kime aitse iade edilmeli." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay