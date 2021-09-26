HES kodu göstermek istemeyen kişi polise yumruk attı!
Ankara'da aşı karşıtlarının düzenlediği mitingde, HES kodu göstermeyerek polise yumruk atan vatandaş gözaltına alındı.
Ankara’da aşı karşıtlarının düzenlediği “Büyük Uyanış Başkent” adlı mitingde, girişte HES kodu göstermek istemeyerek polise yumruk atan şahıs gözaltına alındı.
Aşı karşıtları, Ankara Anıtpark’ta “Büyük Uyanış Başkent” başlığıyla miting düzenledi. Vatandaşlar girişte HES kodu kontrol edilerek alana alındı. Polis ekipleri, mitinge katılmak isteyen yaşlı bir vatandaşa HES kodu sordu.
Polise yumruk attı
Şahsın HES kodunu göstermek istememesi üzerine polis, aşı karşıtı kişiyi bir kez daha uyardı. Çıkan arbedede şahsın polise yumruk attığı öğrenildi.
Gözaltına alındı
Polis ekipleri, kendisine mukavemet gösteren kişiyi gözaltına aldı.