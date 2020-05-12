Hersek Lagünü’nde kuş türü 224’e çıktı

Yalova Altınova Hersek Lagününde yapılan son sayımın ardından 3 yeni kuş türü tespit edilerek tür sayısı 224’e yükseldi.

Altınova Hersek Lagünü’nde tespit edilen Küçük Kartal, Çam Baştankarası ve Kındıra Kamışçını kuş türleriyle bölgedeki kuş türü sayısı 224’e çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bizlerin günlük yaşamı maalesef sekteye uğrarken, kuşların göçü ve ziyareti Marmara bölgesinin önemli sulak alanlarından biri olan Hersek lagününe artarak devam ediyor. Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül’den Hersek Lagünü’nde yer alan göçmen kuş türleri hakkında bilgi vererek, “Ülkemizde şimdiye kadar 480 kuş türü görülmüş ve kayıt altına alınmıştır. Hersek Lagününde son yapılan çalışmalarla 3 tür daha tespit edilerek kayıt altına alınmış ve toplamda 224 kuş türüne ulaşılmıştır” dedi.

Bülbül yaptığı açıklamada, “Önemli Kuş Alanı (ÖKA) özelliği de bulunan Hersek Lagününde kuş türü sayısı 2019 yılında 221 e çıkmıştı. Alanda yılbaşından bu yana yapılan çalışmalarla 3 yeni tür daha gözlenmiş olup böylelikle tür sayısı toplamda 224 e ulaşmıştır. Göç sırasında gözlenen Küçük kartal "Booted Eagle" yanında, Sulak Alanın batı kıyısında bulunan orman ve çalılık alanda Çam baştankarası "Coal Tit" ile Kındıra Kamışçını "Sedge Warbler" görülmüş olup kayıtlara geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

“Dünyaya açılacak”

Hersek Lagünü’nde kuş türünün 224’e çıkmasında yapılan çalışmaların doğruluğunu ortaya koyduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bölgeye çok değer katacak projelerimiz var. 40 dönüm üzerine tıbbı aromatik bahçemizin projemiz bitme aşamasında. Oradan buradaki lagüne ulaşacağız. Burada bisiklet ve yürüyüş yollarıyla devam edeceğiz. Hemen karşımızda da kuş gözlem kulemiz var. Türkiye’nin tek engellilere uygun, asansörlü kuş gözlem kulesi. Arkasında da onun Doğa Eğitim Merkezi yapılıyor. İçinde kuş takip merkezi, kuş tedavi merkezi, kafeteryalarıyla buranın turizmine, doğanın turizmine, tanıtımına hizmet edecek bir alan yapılıyor. Bu projelerle Hersek Bölgesi dünyaya açılacak” dedi.