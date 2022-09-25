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Yerel Hermine Fırtınası 141 uçuşu iptal ettirdi
Yerel

Hermine Fırtınası 141 uçuşu iptal ettirdi

Hermine Fırtınası nedeniyle İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda 141 uçuş iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 19:19:00 -
Hermine Fırtınası 141 uçuşu iptal ettirdi

Afrika’nın batısında yer alan İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda etkili olan Hermine Fırtınası, şiddetli rüzgar ve yağışa neden oldu. İspanya Havalimanları ve Hava Ulaşımı İşletmesi (AENA) yaptığı açıklamada Hermine Fırtınası’nın etkili olduğu Kanarya Adaları’ndaki 6 ayrı havalimanından toplam 141 uçuşun iptal edildiğini bildirerek yolcuların havayolu şirketleri ile irtibatta kalmalarını belirtti. Kanarya Adaları genelinde ayrıca okullar yarın tatil edildi.

Hermine sel ve toprak kaymalarına neden oldu

Kanarya Adaları Acil Durum ve Güvenlik Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, La Palma ve Tenerife Adaları'ndaki birçok şehirde sel ve su baskınları yaşandığını bildirilirken, Gran Canaria, Tenerife ve El Hierro Adaları'nda meydana gelen toprak kaymaları ve devrilen ağaçlar sonucu birçok yolun ulaşıma kapandığı aktarıldı.

Bölgedeki yağışlı havanın yarında etkili olması beklenirken, İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı (AEMET) Gran Canaria, La Palma ve El Hierro Adaları'ndaki hava durumu için kırmızı uyarı yayınlayarak, vatandaşların çok sıkı önlemler almaları tavsiyesinde bulundu.

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