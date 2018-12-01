Herkesten gizli 24 ayar altından malikane yaptırdı, hem de Türkiye'de

Dubai Emiri Muhammed bin Raşid El Maktum Gebze Darıca'da ultra lüks bir malikâne yaptırdı. El Maktum'un 3 bin 500 metrekarelik malikânesinin iç dekorasyonunda 24 ayar altın kullanıldı.

Dubai Emiri, 3 bin 500 metrekarelik ultra lüks malikâne

Dubai Emiri El Maktum, Darıca'da sessiz sedasız ultra lüks bir malikâne yaptırdı. 3 bin 500 metrekarelik malikânenin dışı kadar içi de göz dolduruyor. Malikânenin iç dekorasyonu için E&G Mobilya Dekorasyon ile anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Dubai Emiri El Maktum

24 ayar altın kullanıldı

Konu ile ilgili E&G Mobilya Dekorasyon'dan yapılan açıklamaya göre, iç dekorasyonda kullanılan mobilyaların tamamı el işçiliği ürünü. Söz konusu ürünlerde 24 ayar altın kullanıldı. 10 ay süren iç dekorasyon için 10 mimar geceli gündüzlü çalıştı.

İçi için 5 milyon TL harcandı

El Maktum'un, malikânesinin içi için yapılan harcamanın tutarı ise 5 milyon TL. Açıklamada, El Maktum'un talebi ile Osmanlı tarzı nakışlara ağırlık verildiği kaydedildi.