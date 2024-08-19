Herkesin severek yediği cipsten bakın ne çıktı? Sosyal medyayı sallayan olay

Bir video içerik üreticisi bir Doritos cipsinin içinde neler olduğunu merak etti. Video içerik üreticisi daha sonra cipsten bir tane aldı ve miktoskop tarzı cihanın içine yerleştirdi.

Doritos cipsinin içinde bakteri ve küçük küçük böcekler görüldü. Daha sonra cipsi kulak temizleme ürününün üzerine sürdü ve orada da küçük küçük böcekler görüldü. Korkunç görüntüler sosyal medyada viral olurken izleyenler adeta gözlerine inanamadı ve "biz yıllardır ne yiyormuşuz" yorumlarında bulundu.