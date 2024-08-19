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Aktüel Herkesin severek yediği cipsten bakın ne çıktı? Sosyal medyayı sallayan olay
Aktüel

Herkesin severek yediği cipsten bakın ne çıktı? Sosyal medyayı sallayan olay

Yeniakit Publisher
2024-08-19 21:52:00 - 2024-08-19 21:55:40
Herkesin severek yediği cipsten bakın ne çıktı? Sosyal medyayı sallayan olay

Herkesin severek yediği ve yıllardır tüketimi bol olan ürünler arasında yer alan cipsinin içinden çıkanlar izleyenleri hayretler içerisine düşürdü. Sosyal medyayı sallayan olay, işte o detay

Bir video içerik üreticisi bir Doritos cipsinin içinde neler olduğunu merak etti. Video içerik üreticisi daha sonra cipsten bir tane aldı ve miktoskop tarzı cihanın içine yerleştirdi.

Doritos cipsinin içinde bakteri ve küçük küçük böcekler görüldü. Daha sonra cipsi kulak temizleme ürününün üzerine sürdü ve orada da küçük küçük böcekler görüldü. Korkunç görüntüler sosyal medyada viral olurken izleyenler adeta gözlerine inanamadı ve "biz yıllardır ne yiyormuşuz" yorumlarında bulundu.

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