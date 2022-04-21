  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Kabataş yalancısı', 'her dönemin yalancısı'na çaktı!

Türk savunma sanayiinde müthiş hedef!

Otelin otoparkında şehit mezarı çıktı! İstanbul'da şoke eden görüntü

Erdoğan uyarmıştı... Kudüs'te radikal Yahudilerin yürüyüşü engellendi

Avrupa basınından bomba analiz: Erdoğan isterse "şah ve mat" der! Moskova gemisini batırılması...

Siyonist işgalci İsrail'den Gazze'ye alçak saldırı!

Siz bakmayın 6'lı masada oturduğuna! Ali Babacan'ın Tarkan kadar bile değeri yok

Onurlu geri dönüş nasıl olacak? Çavuşoğlu açıkladı! "451 bin göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi, 500 bin Suriyeli geri döndü!"

'Dava satmayı en iyi CHP bilir' dedik, sustu! Kılıçdaroğlu, Kaşıkçı davası üzerinden iktidarı hedef aldı

Çavuşoğlu açıkladı: Çok ciddi rezervler var
Yaşam Herkes zam yaparken bakın onlar ne yaptı!
Yaşam

Herkes zam yaparken bakın onlar ne yaptı!

Malatya'da ev yemekleri ve yufka ekmeği üretimi yapan bir işletmede doğal olarak üretilen yufka ekmekleri piyasadaki 6 ile 10 TL arasında değişen fiyatlara inat Ramazan ayında indirimli olarak 2 liradan satışa sunuluyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 12:00:00 -
Herkes zam yaparken bakın onlar ne yaptı!

Malatya'da ev yemekleri ve yufka ekmeği üretimi yapan bir işletmede doğal olarak üretilen yufka ekmekleri piyasadaki 6 ile 10 TL arasında değişen fiyatlara inat Ramazan ayında indirimli olarak 2 liradan satışa sunuluyor.

Malatya’da 9 ayda 3 kez zam yapılan ekmek, ev yemekleri ve yufka ekmeği üretimi yapan bir işletme de başlatılan kampanyayla piyasada tanesi 6 ile 10 TL arasında satışa sunulan doğal yufka ekmeğin tanesini 2 liraya satışa çıkarttı. Somun ve pide emeklerinin 3 liradan satıldığı Malatya’da ürettikleri ekmeğin gramajını düşürmeden fiyatını düşürdüklerini belirten işletme sahibi Nalan Sakar, ”Şu anda vatandaşımız zor durumda bizler de ekmeğin gramajını düşürmeden, 2 TL’den vermek istedik." dedi.

Sakar "Ramazan boyu vatandaş rahat alışverişini yapabilsin yemeğini yesin diye böyle bir uygulama yaptık. Yufka ekmeği 2 TL, ekşili ekmeği 4 hamurdan oluştuğu için onu 5 TL’ye veriyoruz. Gözlemelerimizi de 10 TL’den satış yapıyoruz. Fiyat artırımına gitmedik. Bayram bitene kadar fiyatları arttırmayı düşünmüyoruz. İnsanlar rahat alışverişini yapıyor. 3 tane ekmek alacakları yerde 10 tane alıyor. Vatandaş da bundan memnun. Geri dönüşleri güzel oluyor” ifadelerini kullandı.

"Talepler çok yetişemiyoruz"

Ekmekleri doğal kepekli undan yaptığını ve taleplere yetişmekte zorluk çektiğini de ifade eden Sakar, Ramazan ayı nedeniyle indirimli olarak satışa sunduklarını söyledi. Sakar, Ramazan ayı sonrasında da doğal ekmeği indirimli satmayı sürdürmeyi planladıklarını vurguladı. Sakar, “Malatya ekmeği, köy ekmeği, kepekli undan yapıldığı için alanlarda yiyenler de memnun. Talepler çok yetişemiyoruz. Ayrıca il dışına siparişte gönderiyoruz. Bu aralar çok zorlanıyoruz” diye konuştu. Ekşili ve yufka ekmeğini uygun fiyata aldıklarını ve ekmekleri il dışındaki akrabalarına gönderdiklerini belirten müşteriler ise hizmetten memnun kaldıklarını ifade etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay