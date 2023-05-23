Herkes Zaha'yı, Zapata'yı beklerken... Fenerbahçe'ye sürpriz yıldız!

Mali krizle boğuşan Juventus, Paredes ile devam etmeme kararı aldı. PSG ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Paredes'i Fransız kulübü uygun bir bedelle satma kararı aldı. Bunun üzerine de Fenerbahçeli kurmaylar da Paredes için hemen devreye girdi.

Arjantinli yıldızın menajeri ile temasa geçen Fenerbahçe, PSG ile de masaya oturmaya hazırlanıyor.

28 yaşında ve 1.80 boyunda olan Paredes 2019 yılında 40 milyon Euro bedelle Zenit'ten PSG'ye transfer olmuştu. 52 kez Arjantin Milli Takım formasını da terleten Paredes söz konusu maçlarda 4 kez fileleri havalandırdı.

Orta sahada tekniği kadar mücadelesi ile de tanınan Arjantinli futbolcu, ön libero dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

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