Herkes şaşkın! Erik ağaçları meyve verdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne seren şaşırtıcı bir olay yaşandı. Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde yaşayan İsmail Uzun'un bahçesinde bulunan erik ağaçlarının meyve vermesi görenleri hayrete düşürdü.

"Bu sene eriklerimiz sürpriz yaptı"

Bahçesindeki erik ağaçlarının yaklaşık 1 ay önce çiçek açtığını söyleyen İsmail Uzun, şimdi de o ağaçların meyve verdiğini dile getirerek, "Bu sene eriklerimiz sürpriz yaptı ve ikinci meyvelerini verdi, bizde şaşırdık. En son 26 Eylül'de ağaçlar çiçek açtı. Bir ayın sonunda meyveler yetişti. Bu mevsimde ilk defa böyle bir şey gördüm. Bu normal bir durum değil, sera ortamında yetişiyor ama bizimki sera değil doğal ortamda oldu. Tabii ki biz yaz boyu sularını verdik. Havaların sıcak olması, iklimlerin değişmesi ağaçlara çiçek açtırdı. Bu ağaçlarımız için iyi bir şey değil, ikinci meyve ağaçların ömrünü kısaltıyor. Bu senede böyle oldu tadına baktık. Biz de şaşırdık. Bu mevsimde de erik yemedik demeyiz. Üstünde de birkaç tane bıraktık gelen geçen alsın" ifadelerini kullandı.