İstanbul itfaiyesine hiza! Akit yazdı halay gitti

Türkiye, geçtiğimiz haftalarda şanlı bayrağımıza yönelik Nusaybin’de gerçekleşen alçak terör saldırısının etkisiyle çalkalanırken, İBB’de büyük bir skandalın yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Sözde ‘kent uzlaşısı’ kapsamında İBB’ye doldurulan örgüt sempatizanlarının, belediyeye ait tesislerde şarkılar eşliğinde halay çektiği ve Şam yönetimi karşısında hezimete uğrayan terör örgütü SDG’ye destek verdiği iddia edilmişti.

22 Ocak’ta gerçekleşen olayda, İBB’ye bağlı İstanbul İtfaiyesi kadrosuna dahil edilecek itfaiye personelinin tören provasında skandal yaşanmıştı. Belediyeye ait Cebeci Spor Kompleksinin anons sisteminden YPG militanlarının sık sık sosyal medyadan paylaştığı ve sözleri arasında “Ya ölüm ya Diyarbakır” ifadeleri yer alan “Yan Mirin Yan Dîyarbekîr” şarkısı eşliğinde halay çektikleri iddia edilmişti. Halayda yer almak istemeyen itfaiye erlerinin ise soğuk havayı bahane ederek araçlara binmişti.

Tüm bunlar yaşanırken Akit, bu olayı haberleştirdi ve İstanbul İtfaiyesi de gündem oldu.

ŞİMDİ MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLEYECEKLER

Tepkiler sonrası yeni kararlar alan İBB İstanbul İtfaiyesi 12 Şubat Perşembe günü de mezuniyet töreni düzenleyecek. Törene ilişkin ayrıntılarda kamuoyu ile paylaşıldı.

Şimdi gözler yarınki törene çevrilmiş durumda.