  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan deprem konutlarında yeni müjdeler: Yüzde 65’ini devlet ödeyecek, 2 yıl ödeme yok, üstelik faizsiz! Zeynep Güneş AK Parti Grup Toplantısı’nda! Anadolu kadınının asaletini yansıtan duruş Bakan Göktaş “Kadınların kazanımları kalıcı hale getirilecek” Küfürbaz Özgür'den yeni Bakan Akın Gürlek'e küstah tehdit: Çalanları ve hırsızları korumaya devam! ÖNDER, Çiftçi’nin bakanlığını bu sözlerle kutladı: “Hafız ve Kudüs Müdafii Mustafa Çiftçi ağabeyimiz hoş geldiniz” Miçotakis'in Türkiye ziyaretinden neler bekleniyor? Gerilimden diyaloğa Kontrollü normalleşme Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar Ahlaksız CHP'li başkanın mesajları ifşa oldu! CHP'li Görele Belediyesi'nde skandal Hepsi birbirinden iğrenç! CHP’de taciz salgını
Gündem İstanbul itfaiyesine hiza! Akit yazdı halay gitti
Gündem

İstanbul itfaiyesine hiza! Akit yazdı halay gitti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İstanbul itfaiyesine hiza! Akit yazdı halay gitti

Akit’in gündeme getirdiği İBB İstanbul İtfaiyesi’ndeki skandal olay sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. İtfaiye eğitim merkezinde yarın mezuniyet töreni düzenlenecek. Şimdi gözler bu törene çevrilmiş durumda.

Türkiye, geçtiğimiz haftalarda şanlı bayrağımıza yönelik Nusaybin’de gerçekleşen alçak terör saldırısının etkisiyle çalkalanırken, İBB’de büyük bir skandalın yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Sözde ‘kent uzlaşısı’ kapsamında İBB’ye doldurulan örgüt sempatizanlarının, belediyeye ait tesislerde şarkılar eşliğinde halay çektiği ve Şam yönetimi karşısında hezimete uğrayan terör örgütü SDG’ye destek verdiği iddia edilmişti.

22 Ocak’ta gerçekleşen olayda, İBB’ye bağlı İstanbul İtfaiyesi kadrosuna dahil edilecek itfaiye personelinin tören provasında skandal yaşanmıştı. Belediyeye ait Cebeci Spor Kompleksinin anons sisteminden YPG militanlarının sık sık sosyal medyadan paylaştığı ve sözleri arasında “Ya ölüm ya Diyarbakır” ifadeleri yer alan “Yan Mirin Yan Dîyarbekîr” şarkısı eşliğinde halay çektikleri iddia edilmişti. Halayda yer almak istemeyen itfaiye erlerinin ise soğuk havayı bahane ederek araçlara binmişti.

Tüm bunlar yaşanırken Akit, bu olayı haberleştirdi ve İstanbul İtfaiyesi de gündem oldu.

 

ŞİMDİ MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLEYECEKLER

Tepkiler sonrası yeni kararlar alan İBB İstanbul İtfaiyesi 12 Şubat Perşembe günü de mezuniyet töreni düzenleyecek. Törene ilişkin ayrıntılarda kamuoyu ile paylaşıldı.

Şimdi gözler yarınki törene çevrilmiş durumda.

İBB’nin gizlemeye çalıştığı skandalı deşifre ediyoruz! Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda!
İBB’nin gizlemeye çalıştığı skandalı deşifre ediyoruz! Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda!

Gündem

İBB’nin gizlemeye çalıştığı skandalı deşifre ediyoruz! Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda!

Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti
Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti

Gündem

Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz

Bunların neredeyse tamamı kent uzlaşı si altında belediyeye doldurulan şüpheli kişilerdir
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23