SON DAKİKA
Gündem Menajer Ayşe Barım hakkında flaş karar
Gündem

Menajer Ayşe Barım hakkında flaş karar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Menajer Ayşe Barım hakkında flaş karar

Menajer Ayşe Barım hakkında iddianame hazırlandı. Barım hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Menajer Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

 

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılık makamı mütalaasını açıkladı.

Savcılık, Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Soruşturma dosyasındaki detaylara göre savcılık, Ayşe Barım'ın eylemlerinin anayasal düzene karşı suçlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İddianamede, şüphelinin eylemlerinin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu oluşturduğu belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konunun hassasiyetine dikkat çekilen savcılık talebinde, isnat edilen suçun ağırlığına işaret edilerek yargılamanın bu çerçevede yapılması gerektiği kaydedildi.

 

1
Yorumlar

099

Kodesi çok tan hak etmiştir.

gereken neyse yapılmalı değilmi

suc varsa cezada olmalı
