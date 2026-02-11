  • İSTANBUL
Mahkemeden emsal karar! 'Suça sürüklenen çocuk' bahanesini bitirecek hamle

Anadolu 2. Aile Mahkemesi’nin, “suça sürüklenen çocuk (SSÇ)” kapsamında değerlendirilen bir çocuğa verdiği “okul saatleri dışında ev hapsi ve elektronik kelepçe” kararıyla ilgili yapılan itiraz reddedildi. Söz konusu kararın, benzer dosyalar açısından emsal niteliği taşıyabileceği belirtiliyor.

İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi’nin Çekmeköy’de suça sürüklenen çocuğun akranına yaptığı şiddet olayı sonrası verdiği okul dışı ev hapsi ve elektronik kelepçe kararına şiddeti uygulayan çocuğun ailesi, avukatları aracılığıyla itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 3. Aile Mahkemesi ise itirazı reddetti. Kararın 6284 Sayılı Kanun kapsamında önleyici tedbir olarak verildiği vurgulanırken, suça sürüklenen çocuklar olaylarında benzer şekilde uygulama yapılmasının önü açılmış oldu.

MAHKEME YASAYI ‘YAŞAM HAKKINI’ ÖNLEYECEK ŞEKİLDE YORUMLADI

Haber7'den Ahmet Aydemir'in haberine göre, Çekmeköy’de yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran şiddet olayına ilişkin itirazın reddedilmesiyle birlikte, "suça sürüklenen çocuk" (SSÇ) hakkındaki önleyici tedbirlerin devamına karar verdi. 28 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen olayda, G. isimli çocuğun akranı K.’yı sustalı bıçakla tehdit etmesi, darbetmesi ve mağdurun korkudan bir alışveriş merkezine sığınması üzerine başlatılan süreçte, mahkeme yasayı "yaşam hakkını" önceleyecek şekilde yorumladı.

 

CEZA DEĞİL 6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖNLEYİCİ TEDBİR

Mahkeme, kamuoyunda "ceza" olarak algılanan bu kararın aslında 6284 Sayılı Kanun kapsamında verilen bir "önleyici tedbir" olduğunun altını çizdi. Kararın gerekçesinde, bu kanunun amacının şiddete uğrayan kadın, çocuk ve aile bireylerini gecikmeksizin koruma altına almak olduğu hatırlatıldı. Bu tür kararların işin esasına ilişkin nihai bir hüküm değil, yaşam hakkını korumaya yönelik geçici ve acil önlemler olduğu vurgulandı.

“ASIL OLAN ÇOCUĞU SUÇTAN UZAKLAŞTIRMAKTIR”

Mahkeme, "suça sürüklenen çocuk" kavramının, çocuğun çevresel etkilerle olumsuz fiillere yönelmesi anlamına geldiğine dikkat çekti. Kararda, asıl amacın çocuğu cezalandırmak değil, onu suça sürükleyen unsurlardan arındırmak ve ıslah etmek olduğu ifade edildi. Hakim, mevcut hukuki düzenlemelerin kamu barışını sağlayacak şekilde yeniden yorumlanmasının toplumsal barış adına elzem olduğunu belirtti.

 

ELEKTRONIK KELEPÇE VE OKUL DIŞI EV HAPSİ

Olayın detaylarında, mağdurun bıçakla tehdit edildiği, yüzüne tokat atıldığı ve takip edildiği yönündeki beyanlarını esas alan mahkeme, şiddet riskinin yoğunluğu nedeniyle şu tedbirlere hükmetti:

Yükümlü çocuğun mağdura 500 metreden fazla yaklaşmaması,

Bu mesafenin elektronik kelepçe ile teknik yöntemlerle takip edilmesi,

Çocuğun okul saatleri ve ulaşım süresi dışında ikametinden ayrılmaması (ev hapsi).

“YAŞAM HAKKI ÖZEL HAYATIN ÖNÜNDEDİR”

Yükümlü tarafın tedbir kararına yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, kararında hak ve menfaat dengesine değindi. Tedbirin kişinin özel hayatına bir müdahale teşkil edebileceği kabul edilse de mağdurun yaşam hakkına üstünlük tanınması gerektiği ifade edildi. Yaşam hakkına yönelik riskin gerçekleşmesi halinde telafisi imkansız sonuçlar doğabileceği belirtilerek, itirazın reddine ve tedbirin devamına 10 Şubat 2026 tarihinde kesin olarak karar verildi.

