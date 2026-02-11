Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 30 Ekim 2025'te bir araya geldiği DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etti. Kritik görüşmenin ana gündem maddesini ise Terörsüz Türkiye süreci ve son gelişmeler oluşturuyor…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile saat 14:30'da Beştepe'de bir araya geldi.
Görüşme öncesi İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Buldan, "Önemli bir görüşme olacağını biz de düşünüyoruz. Süreç başladığından beri sayın Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geliyoruz. En son 3,5 ay önce gerçekleştirmiştir. Tekrar bir araya geleceğiz, sürecin geldiği belli bir aşama var."
GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA
“Artık Meclis komisyonunun raporu yazım aşamasına geçtiği bir dönemde büyük bir beklenti de var. Kamuoyunda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede önemli gündemlerimiz var. Ama görüşme bittikten sonra yazılı bir açıklama yapacağız. Sizleri kamuoyunu bilgilendireceğiz önemli bir görüşme olduğunu söyledik hayırlara vesile olsun diyoruz."
