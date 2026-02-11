  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suudi Arabistan'da Roketsan bombası patladı Avrupa alarm verdi! Milli servetimize göz diktiler, kaçırmak istiyorlar Mardin’de sağanak hayatı felç etti! Mahsur kalan öğrenciler kepçeyle kurtarıldı Herkes merak ediyordu benzerlikten dolayı ama Selam Otu'nun faydaları şaşırtacak... Metin Bey şimdi mi aklına geldi Erden Timur! Tutuklu isme bir de üstüne teşekkür etti... Tarih verdiler: Dolar kuru 5 lira değişecek 3 ilde okullar tatil edildi Türkiye’nin almak istediği F-35’ler için geri sayım başladı! 300’den fazla olacağı söyleniyor Tam bir şifa deposuna dönüşüyor... Soğan suyu içerseniz bakın neler oluyor... Devlet hastanesinde skandal! İki doktor tutuklandı
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Herkes merak ediyordu benzerlikten dolayı ama Selam Otu'nun faydaları şaşırtacak...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Herkes merak ediyordu benzerlikten dolayı ama Selam Otu'nun faydaları şaşırtacak...

Maydanoza benzerliğiyle görülen Selam otunun faydaları şaşırtacak cinsten...

#1
Foto - Herkes merak ediyordu benzerlikten dolayı ama Selam Otu'nun faydaları şaşırtacak...

Ülkemiz genelinde yetiştirilebilen, donlara dayanıklı şifalı bir bitkidir.

#2
Foto - Herkes merak ediyordu benzerlikten dolayı ama Selam Otu'nun faydaları şaşırtacak...

İdrar söktürücü, hazmı kolaylaştırıcı, mikrop öldürücüdür.

#3
Foto - Herkes merak ediyordu benzerlikten dolayı ama Selam Otu'nun faydaları şaşırtacak...

Karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarında kullanılır. İdrar yollarındaki iltihapları önlediği bilinmektedir.

#4
Foto - Herkes merak ediyordu benzerlikten dolayı ama Selam Otu'nun faydaları şaşırtacak...

Selam otu geleneksel tıpta ve mutfak bitkisi olarak kullanım alanı buluyor. Bitkinin yaprakları, sapları ve tohumları yemek pişirmede kullanılıyor. Aroması kereviz ve maydanoza benziyor. Oldukça güçlü, belirgin ve keskin bir tada sahip.

#5
Foto - Herkes merak ediyordu benzerlikten dolayı ama Selam Otu'nun faydaları şaşırtacak...

Bitki genellikle tatlı değil tuzlu tariflerde kullanım alanı buluyor. Özellikle Almanya’da ve Orta Avrupa’nın diğer bölgelerinde genellikle çorba ve güveçlerde baharat olarak tüketiliyor. Patates, havuç ve pırasa gibi sebzelerle iyi eşleşiyor, et sularına lezzet katıyor. Bitkinin yaprakları doğranarak yeşil salatalara da eklenebiliyor. Özellikle tavuk veya dana eti gibi et yemeklerine eşlik eden sosları tatlandırmak için kullanılabilir. Buharda pişirilmiş veya kavrulmuş sebzelerde, özellikle havuç, yaban havucu ve şalgam gibi kök sebzelerde baharat olarak kullanılabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti
Gündem

Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Adalet Bakanlığı’na ve İçişleri Bakanlığı'na yeni isimler atandı. Ada..
"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...
Siyaset

"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması sonrası CHP Genel Başkanı Özel'in Saraçhane'de "Alın bunu bu..
İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!
Gündem

İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!

Kabine revizyonuyla İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi, göreve başlar başlamaz sosyal medyanın en çok konuşulan ismi halin..
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği: Bir Kürt olarak SDG’ye karşıyım, çünkü..!
Gündem

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği: Bir Kürt olarak SDG’ye karşıyım, çünkü..!

Kendisi de Kürt kökenli olan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yönelik "Kürt ..
TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!
Gündem

TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına atanan yeni bakanların Meclis'teki yemin töreni yine CHP provokasyonuna dönüştü. Provokasyonun fiti..
CHP'den provokasyon! Yeni bakanların yemini öncesi kürsüyü işgal ettiler
Gündem

CHP'den provokasyon! Yeni bakanların yemini öncesi kürsüyü işgal ettiler

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına atanan yeni isimlerin TBMM’deki yemin töreni öncesinde, CHP’li milletvekilleri kürsüye yönelerek skandal b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23