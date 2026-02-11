Herkes merak ediyordu benzerlikten dolayı ama Selam Otu'nun faydaları şaşırtacak...

Bitki genellikle tatlı değil tuzlu tariflerde kullanım alanı buluyor. Özellikle Almanya’da ve Orta Avrupa’nın diğer bölgelerinde genellikle çorba ve güveçlerde baharat olarak tüketiliyor. Patates, havuç ve pırasa gibi sebzelerle iyi eşleşiyor, et sularına lezzet katıyor. Bitkinin yaprakları doğranarak yeşil salatalara da eklenebiliyor. Özellikle tavuk veya dana eti gibi et yemeklerine eşlik eden sosları tatlandırmak için kullanılabilir. Buharda pişirilmiş veya kavrulmuş sebzelerde, özellikle havuç, yaban havucu ve şalgam gibi kök sebzelerde baharat olarak kullanılabilir.