Herkes merak ediyordu benzerlikten dolayı ama Selam Otu'nun faydaları şaşırtacak...
Maydanoza benzerliğiyle görülen Selam otunun faydaları şaşırtacak cinsten...
Maydanoza benzerliğiyle görülen Selam otunun faydaları şaşırtacak cinsten...
Ülkemiz genelinde yetiştirilebilen, donlara dayanıklı şifalı bir bitkidir.
İdrar söktürücü, hazmı kolaylaştırıcı, mikrop öldürücüdür.
Karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarında kullanılır. İdrar yollarındaki iltihapları önlediği bilinmektedir.
Selam otu geleneksel tıpta ve mutfak bitkisi olarak kullanım alanı buluyor. Bitkinin yaprakları, sapları ve tohumları yemek pişirmede kullanılıyor. Aroması kereviz ve maydanoza benziyor. Oldukça güçlü, belirgin ve keskin bir tada sahip.
Bitki genellikle tatlı değil tuzlu tariflerde kullanım alanı buluyor. Özellikle Almanya’da ve Orta Avrupa’nın diğer bölgelerinde genellikle çorba ve güveçlerde baharat olarak tüketiliyor. Patates, havuç ve pırasa gibi sebzelerle iyi eşleşiyor, et sularına lezzet katıyor. Bitkinin yaprakları doğranarak yeşil salatalara da eklenebiliyor. Özellikle tavuk veya dana eti gibi et yemeklerine eşlik eden sosları tatlandırmak için kullanılabilir. Buharda pişirilmiş veya kavrulmuş sebzelerde, özellikle havuç, yaban havucu ve şalgam gibi kök sebzelerde baharat olarak kullanılabilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23