Aydın-Denizli Otoyolu'nda sürücülerin dikkatine: Şev çalışması trafiği tek şeride düşürdü!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Aydın-Denizli Otoyolu'nu kullanacak sürücüler için kritik bir yol durumu bülteni yayımladı. Otoyolun 3 ile 5. kilometreleri arasında, Denizli istikametinde gerçekleştirilen şev destekleme çalışmaları nedeniyle ulaşımda geçici bir düzenlemeye gidildi. Bölgedeki toprak kayması riskine karşı yürütülen güvenlik çalışmaları kapsamında emniyet şeridi ile sağ ve orta şeritler tamamen trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-5. kilometrelerindeki şev çalışması nedeniyle Denizli istikametinde emniyet şeridi ile sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü sağlanıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

 

Çorum-İskilip yolunun 30-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kepsut istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Digor-Tuzluca yolunun 68-77, Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. ve Van-Hakkari yolunun 12-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

 

Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresinde (Araklı-Yalıboyu mevki) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollardan sürdürülüyor.

