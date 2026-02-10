  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Şeytanın çocuklarına geçit yok! Satanistler Akit'i hedef aldı
Gündem

Şeytanın çocuklarına geçit yok! Satanistler Akit'i hedef aldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akit'in haberlerinin ardından konserleri iptal edilen şeytanın çocukları Satanistler, Akit'i hedef aldı.

Cesur, güçlü ve bağımsız yayıncılık anlayışıyla Türkiye’nin en etkili medya kuruluşları arasında yer alan; inananların yüz akı, mazlumların gür sesi Akit'in haberi sonrası şeytanın çocuklarına 'dur' denildi.

Satanizm propagandası yapan "Slaughter Top Prevail" ve "Behemoth" isimli sapkın müzik gruplarının İstanbul'da vereceği konserler iptal edildi.

 

Satanistler Akit'i hedef aldı

Akit'in haberlerinin ardından konserleri iptal edilen şeytanın çocukları Satanistler, Akit'i hedef aldı.

 

"Slaughter Top Prevail" isimli sapkın grubun satanist solisti Alex Terrible, sosyal medya hesabı üzerine Akit'i hedef gösterdi.

 

Ne olmuştu?

Rusya ve Polonya'da satanizm propagandası yapıp gençleri zehirledikleri gerekçesiyle yasaklanarak kovulan sözde müzik gruplar "Slaughter Top Prevail" ve "Behemoth" 10-11 Şubat'ta konser vermek için İstanbul'a gelecekti.

İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alıp şeytanı resmeden yazı ve görsellere satanizmi pazarlayacak olan iki grupa karşı yetkililere harekete geçmeleri konusunda çağrılar yapılmıştı.

Akit de söz konusu skandalı, "Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor" başlığıyla haberleştirmiş, Akit TV Ana Haber Bülteni'nde konu masaya yatırılmıştı.

Akit'in etkili haberlerinin ardından sapkın grupların konserleri, Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

 

İşte kaymakamlığın internet sitesinde yer alan açıklama:

1
Yorumlar

hsyn

Bu ülke Satanistlerin değil müslümanların ülkesi beğenmiyorlarsa cehennemin dibine kadar yolun var.

Şüpeci

İblis aşıkları, sen memleketimden değil o aşağılık halinden, özlediğin iblislikten, kendinden utan. Gerçi o ar olsa o yola gitmezsin. Allah doğrultsun semi ve senin gibileri
