Ekipler seferber oldu! Öğrenci servisi kara saplandı
Kars’ta yoğun tipi sebebiyle öğrencileri taşıyan servis minibüsü yolda mahsur kaldı. Araç, bölgeye sevk edilen iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kars merkeze bağlı Borluk köyünden 30 Ekim Mahallesi’ndeki okuluna giden öğrencileri taşıyan servis aracı, etkili olan tipi nedeniyle yolda ilerleyemeyerek kara saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine Kars İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler kısa sürede bölgeye sevk edildi. İş makinesine bağlanan halatla minibüs bulunduğu yerden kurtarıldı.