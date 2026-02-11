Utanç tablosu! CHP’li kadın vekilden çocuk tacizcisine destek

Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında usta gazeteci Ali Karahasanoğlu, Görele’deki bu utanç tablosunu sert bir dille eleştirdi.

Giresun’da ahlak sınırlarını zorlayan skandalın yeni detayları gün yüzüne çıktıkça, sol siyasetin "korumacı" duvarı da yükselmeye devam ediyor. Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin, belediyede çalışan bir personelin 16 yaşındaki kızı T.T.’ye yönelik cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada; adalet ve ahlak değil, partizanca bir "kucaklaşma" görüntüsü başrolü oynadı. Yurt dışına çıkış yasağı ve 500 bin liralık rekor kefaletle adli kontrol şartıyla serbest kalan Dede’nin, adliye çıkışında maruz kaldığı "kahraman" muamelesi vicdanları bir kez daha yaraladı.

Kadın hakları savunuculuğu buraya kadar mı? CHP’li vekilden taciz şüphelisine sıcak karşılama!

Olayın en can yakıcı noktası ise adliye önündeki utanç tablosu oldu. Mağdur bir genç kızın ve ailesinin yanında durması beklenen CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, 16 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği belgeleriyle iddia edilen Hasbi Dede’yi kapıda kucaklayarak karşıladı. "Geçmiş olsun" dilekleriyle şüpheliye sarılan kadın milletvekilinin bu tavrı, "Sizin kadın hakları ve çocuk koruma hassasiyetiniz sadece partinizin kapısına kadar mı?" sorusunu akıllara getirdi.