CHP’den akıllara zarar eylem: Bu kafaya göre çocuklu suçlular hapse konulmamalı!

SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde düzenlediği eylemle büyük tepki çekti. Hakkında ağır suçlamalar bulunan tutuklu belediye başkanlarını savunmak için "çocuk ve doğum günü" üzerinden duygu istismarı yapan Kaya, yargı sürecini "aileleri parçalamakla" suçladı. Kamuoyunda ise "Suç işleyenlerin çocukları olması onlara dokunulmazlık mı kazandırıyor?" sorusu gündeme geldi.

CHP’de "tutuklu belediye başkanları" üzerinden yürütülen mağduriyet siyaseti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde sergilenen yeni bir perde ile devam etti. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve beraberindeki heyet, yargı önünde hesap veren isimleri aklamak için alışılagelmişin dışında bir yönteme başvurdu.

CHP’li Kaya, partisinin Kadın Kolları üyeleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde tutuklu belediye başkanları için basın açıklaması yaptı.

Haklarındaki soruşturmalar sebebiyle bazı CHP'li belediye başkanlarının tutuklu olduğunu hatırlatan Kaya, soruşturmalar üzerinden hükümeti eleştirdi.

Tutuklananların ailelerinin de cezalandırıldığını, hedef alındığını ileri süren Kaya, Bakanlığın bu iddialara karşı sessiz kaldığını savundu.

Partisinin bir iktidar yürüyüşü içinde olduğunu, bahse konu belediye başkanlarının da kararlılıkla bu yürüyüşe destek verdiğini aktaran Kaya, "Gerçeklik, sadece işini yaptığı için tek başına büyüttüğü evladının doğum gününde gözaltına alınıp, demir kapıların arkasına konulan ama yine de geri adım atmayan kadınların hakikat mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

adalet

hepsi yalan Ebstain davasında katledilen etleri yenşlen çocuklara tepki dahi göstermeyen tek mesaj atmayan bunların mı çocukları düşünen, hadi ordan,Bunlar pkk ile seçime giren her evden bir oy verenler değilmi, yalancı ve utanmazlar.
