Herkes nereye düşeceğini merak ediyordu! Çin'in roketi oraya düştü

Türkiye Uzay Ajansı (TUA)i Çin tarafından fırlatılan ve kontrolden çıkan Long March 5B roketin düşüşü hakkında bir açıklama yaparak TUA’nın Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından edindiği bilgi doğrultusunda “Çin roketi nereye düştü?” sorusunu yanıtladı.

TUA'dan yapılan Çin roketine yönelik basın duyurusu şu şekilde:

"Çin'e ait Long March 5B taşıyıcı roketinin enkazı atmosfere giriş yapmıştır."

TUA olarak Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ve Çin İnsanlı Uzay mühendisliği Ofisi (CMS) ile iletişimimiz kapsamında;

"4 Kasım 2022 saat 18:08 (Pekin saatine göre) sularında Long March 5B taşıyıcı roketinin enkazı okyanus alanında 100,9d Batı boylamı ve 9,9d Kuzey enlemi civarında(Pasifik Okyanusu) bulunmaktadır."

"Yeniden giriş (re-entry) sırasında, araç üzerinde yer alan cihazların çoğunun imha edildiği doğrulanmıştır."

Çin roketi canlı takip edildi

Long March 5B roketi, nereye düşeceğinin kesin olmaması nedeniyle dünya genelinde büyük endişe oluşturdu. Milyonlarca kişi, Çin roketi canlı takip yayınlarını seyrederek roketin düşüşünü canlı izledi.