Herkes merak ediyor: Çanakkale depremi İstanbul fayını tetikledi mi?

Çanakkale'de 4,9 şiddetinde sarsıntı. Herkesin merak ettiği soru; bu deprem Marmara ve İstanbul faylarını tetikler mi? 1953 yılındaki 7.2 büyüklüğünde yaşanan depremi hatırlattı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen ve İstanbul, Balıkesir, İzmir gibi pek çok ilden hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem panik ve endişeye neden oldu. Depremin meydana geldiği bölgede 1953 yılında 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını belirten Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy, "Bu Marmara Denizi içinde beklediğimiz büyük deprem değil. Güney kollara ilişkin bir deprem olduğunu tahmin ediyorum" dedi. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz de açıklamalarda bulundu.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de yerin 10.44 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul dahil birçok ilde hissedilen depremle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da korku nedeniyle ikinci kattan atlayan bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yenice'de bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, alışveriş yapanların sarsıntı anında panikleyerek iş yerinden dışarı çıkması yer aldı. İşletme sahibi Ercan Fidan, AA muhabirine, deprem anında çok büyük bir sarsıntı hissettiklerini söyledi. O sırada iş yerinde müşterileriyle ilgilendiğini belirten Fidan, "Nereye kaçacağımızı şaşırdık. Çok korktuk. İlk kez böyle şiddetli bir deprem hissettim." dedi.

"BÖLGEDE 1953'DE BÜYÜK BİR DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ"

Bölgede 1953 yılında büyük bir deprem meydana geldiğini belirten, Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy, şunları söyledi:

Ben de belli belirsiz hissettim. Çanakkale Yenice diye bana söylendi. Tabi bu Marmara Denizi içinde beklediğimiz büyük deprem değil. Güney kollara ilişkin bir deprem olduğunu tahmin ediyorum. Beklediğimiz Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Anadolu fayının kuzey koluyla ilgili bir deprem değil bu. 1953'te Yenice - Gönen depremi var 7,2. Büyük yıkım yapmıştır, bu ona yakın bir yerde.

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"BU DEPREM İSTANBUL İÇİN BİR TEHLİKE OLUŞTURMAZ"

Bölgede meydana gelen sarsıntıların deprem fırtınası olduğunu söyleyen Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz sözlerini şöyle sürdürdü: Uzunca bir süredir bölgede oluyor. Bunu bir deprem fırtınaları olarak adlandırmak yanlış olmaz. Deprem fırtınaları yıkıcı deprem üretmezler, küçük depremler oluşturmazlar. Bu bölgede yıkıcı deprem oluşturacak bir deprem fay olmadığını biliyoruz. Bölgede daha büyük, yıkıcı bir deprem olacağını düşünmüyorum. Artçılar yaşamak mümkün, deprem fırtınası şeklide ise 5 üzerine çıkan depremlerin oluşması muhtemeldir. Çanakkale bütün Türkiye gibi depreme hazır olmayan şehrimiz. Ancak 5 büyüklüğünde oluşabilecek bir depremin hasar vermesini beklemem. Sığ bir deprem olduğu için İstanbul'u geçin Edirne'ye kadar, güneyde İzmir'de hissedildi. 200 km bir çember içerisinde hissedildi. Bu depremin İstanbul için herhangi bir tehlike oluşturmayacağının da altını çizelim.