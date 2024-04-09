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Yaşam Herkes bu görüntüyü konuşuyor! "Dadaş" Eminönü sokaklarını gezdi
Yaşam

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! "Dadaş" Eminönü sokaklarını gezdi

Yeniakit Publisher
2024-04-09 17:08:00 -
Herkes bu görüntüyü konuşuyor! "Dadaş" Eminönü sokaklarını gezdi

Eminönü'ne giden bir vatandaş yanına 'Dadaş' ismini verdiği koçu aldı. Dadaş, görenleri bir hayli şaşırttı.

Ramazan Bayramı öncesi İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için Eminönü Meydanı’nda bulunan Mısır Çarşısı’na geldi. Çarşıda gezen vatandaşlar bayramlık şeker ve ikramlıklardan aldı.

Koçuyla pazara çıktı, "Dadaş" vatandaşların ilgisini çekti

Eminönü'nde gezenler arasında Yakup Çeviç ve "Dadaş" adını verdiği koçunu da vardı. Çeviç, elinde çubuk, yanında koçuyla birlikte meydanda tur atmaya başladı. Bu sırada koçun Çeviç'in yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Kalabalığında için gezen koçu görenler gözlerine inanamadı. Kimisi koçu sevdi, kimisi ise merakla izledi. "Dadaş" çocukların da ilgi odağı haline geldi. Çeviç, bir süre sonra koçuyla birlikte Mısır Çarşısı'na girdi. Bu sırada güvenlik görevlileri koçun birisine vurabileceği yönünde Çeviç'i uyararak "Sanki kedi, köpek gezdiriyor" dedi. Çeviç ise "köpek değil, vurmaz abi" diyerek yoluna devam etti.

"Her yere beraber gidiyoruz"

Her yere konuyla birlikte gittiğini söyleyen Yakup Çeviç, "Çok ilgi gösteriyorlar. Pazara camiye birlikte gidiyoruz. Hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Eminönü'ndeki bayram alışverişi yoğunluğu havadan görüntülendi

Öte yandan Eminönü'nde bayram yoğunluğu yaşandı. İstanbul'un gözde mekanlarından olan Eminönü'ndeki alışveriş hareketliliği havadan dron görüntülendi.

"Bayram alışverişi için geldik, yoğunluk var"

Havanı çok güzel olduğunu söyleyen Eser Tokaç isimli vatandaş, "Bayram alışverişi için bir de hava çok güzel onun için geldim. Yoğunluk var. Bir de Ramazanın havasını solumak için buradayız" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakan Mor isimli vatandaş ise, "Tüm İslam aleminin ramazan Bayramı mübarek olsun. Bayram telaşı var. Şeker, lokum bakacağız. Dükkanları gezeceğiz" diye konuştu.

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