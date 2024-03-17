Herkes bu başarıyı konuşuyor! Siirtli kaşiften yapay zekalı asker robot

Siirt’te yaşayan ilkokul mezunu Burhan Canpolat, kendi imkanlarıyla farklı yerlerden topladığı parçalar ile yapay zeka destekli insansız robot asker yaptı.

Burhan Canpolat, aylarca mesai harcayarak hayalini kurduğu ve etraftan parça toplayarak başladığı projesine her gün saatlerce çalışarak bir yılda tamamladı. Canpolat, asker şeklini verdiği robota kurduğu yazılım ile telefon, tablet ve bilgisayardan 32 kilometreye kadar yönlendirebiliyor.

Robotuna "TX" ismini veren 50 yaşındaki Canpolat, gece görüşlü ve ısıya duyarlı kameralar ile robotun her nesneyi algılayabildiğini belirtti. Canpolat, "Bu projemizde bir tane silahlı robot yaptık. Robotumuz tamamen yapay zeka destekli olup uzaktan kumandalıdır. Aynı anda 32 kilometre robotun yanında olmadan da robotu kontrol edebiliyorsun. Kameraları sayesinde tablet, bilgisayarla ve aynı anda cep telefonu ile kontrol edebiliyorsun. Robotumuz hareket sensörlüdür. Isıya duyarlıdır. İnsan algılama var, hareket algılama var. Aynı zamanda gece görüşlüdür. Robotumuza bir tane silah taktık" dedi.

"Robota iki adet makinalı silah takılabilir veya bir tarafına diğer tarafına bomba atar veya roket takılabilir" diyen Canbolat, "Aynı anda mayın imha robotu olarak da kullanılabilir. Robotumuzu paletlidir. Paletleri de araba lastiğinden yaptık. Sağdan soldan birkaç parça topladık profillerle, kaynaklarla birlikte böyle bir şey ortaya çıkardık. Bu robotumuzun amacı ülkeme Türkiye'me sahip çıkmak. Türkiye dünyanın merkezidir. Bütün dünya ülkelerinin gözü Türkiye'dedir. Ülkeme, vatanıma ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize katkıda bulunmak için böyle bir robot yaptık. İnşallah ülkeme ve vatanıma bir faydası olur" ifadelerini kullandı.