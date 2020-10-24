  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Nesibe Aydın: 90 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 74

Yeniakit Publisher
2020-10-24 18:22:02 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Tekin Özübir, Niyazi Yasin Kahraman

Nesibe Aydın: Snytsina 27, Peddy 15, Melike Tuğba Oral 4, Hebard 14, Harika Gözde Eldaş 14, Merve Uygül, Büşra Akgün 5, Hülya Çoklar 2, Simon 9

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 6, Sera Özelçi 4, Hanusova 19, Cannon 20, Baric 11, Naile Çırak, Nihan Demirkol 3, Gizem Sezer, Şuğranur Hatice Sönmez, Atkins 11

1. Periyot: 26-10

Devre: 48-27

3. Periyot: 72-48

5 Faulle Çıkanlar: 37.29 Hebard (Nesibe Aydın), 38.11 Baric (Birevim Elazığ İl Özel İdare)


ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında oynanan maçta Nesibe Aydın, Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 90-74 yendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhammed bin Selman'la ilgili dünyanın konuştuğu iddia!
Dünya

Muhammed bin Selman'la ilgili dünyanın konuştuğu iddia! "Bunu yaparsam halkım beni öldürür"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, İsrail ile normalleşme kararı almasına ilişkin, "Normalleşme adımlarına katılamam. Bu..
Koronaya yakalanan İmamoğlu'nun bu sözleri Özgür Özel'e kapak olsun
Gündem

Koronaya yakalanan İmamoğlu'nun bu sözleri Özgür Özel'e kapak olsun

Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun "Ben sıklıkla test olan birisiyim" şeklindeki sözleri CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yalanını..
İran, İdlib’e asker ve terörist gönderdi
Dünya

İran, İdlib’e asker ve terörist gönderdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu ile emrindeki terörist gruplar ve Beşşar Esed rejimine bağlı “Şebbiha” isimli milislerden oluşan toplam 168 s..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay