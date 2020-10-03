Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 81 - BOTAŞ: 63
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ziya Özorhon, Halil Erkoç, Sedef Yarıcı
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 10, Gökşen Fitik 6, Iagupova 28, İlayda Güner 4, Naumenko 9, Feride Şevval Akalan 5, Melis Talay, Yeliz Doğan 1, Nurat Tutsak 2, Anigwe 16
BOTAŞ: Williams 14, Ayşe Cora 4, Bahar Çağlar 7, Tilbe Şenyürek 10, Işıl Alben 19, Büşra Akbaş 9, Hatice Pelin Gülçiçek, Marina Bas
1. Periyot: 22-18
Devre: 43-33
3. Periyot: 64-47
MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, sahasında BOTAŞ'ı 81-63 yendi.