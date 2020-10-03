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Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor: 91 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 63

Yeniakit Publisher
2020-10-03 15:44:14 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Ali Köseoğlu, Benhür İrçel, Muzaffer Vardarlı

OGM Ormanspor: Robinson 2, Nilay Kartaltepe, Damla Gezgin 15, Sykes 15, Walker 21, Meltem Avcı 3, Williams 17, Şerife Alperi Onar 3, Sinem Ataş 7, Nazlı Bircan Gökdemir 8, Özge Yarga, Aleyna Aksu

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 6, İdal Yavuz 4, Özge Yavaş 11, Gizem Başaran 14, Abdelkader 23, Gamze Güzel 5, Meryem Alır

1. Periyot: 25-10

Devre: 50-31

3. Periyot: 69-47


ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk haftasında OGM Ormanspor, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 91-63 yendi.

Karşılaşmanın en skorer ismi 23 sayıyla Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Abdelkader oldu.

Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediyespor'un maç kadrosunda 7 oyuncu yer aldı.

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