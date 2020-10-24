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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi

İzmit Belediyespor: 64 - Çankaya Üniversitesi: 72

Yeniakit Publisher
2020-10-24 18:18:39 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Yener Yılmaz, Seyhan Topaloğlu, Mustafa Candemir Tabak

İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman 2, Kübra Erat 14, Elif Emirtekin 4, Siksniute 2, Wheeler 18, Jovanovic 13, Dos Santos 11

Çankaya Üniversitesi: Zellous 23, White 17, Gizem Yavuz 12, Bahar Öztürk 7, Talbert 13

1. Periyot: 23-22

Devre: 43-37

3. Periyot: 58-56


KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 72-64 yendi.

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