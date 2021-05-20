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Yerel Her yerde aranan yaşlı adamdan kötü haber
Yerel

Her yerde aranan yaşlı adamdan kötü haber

Ürgüp’te her yerde aranan yaşlı adam ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 16:11:00 - 2021-05-20 16:15:31
Her yerde aranan yaşlı adamdan kötü haber

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde dün sabah saatlerinde evinin önünde bulunan traktöre binerek ayrılan 90 yaşındaki Osman Aksoy’u arama çalışmalar sonrasında cansız bedenine ulaşıldı.

Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra AFAD ekipleri tarafından gece saatlerinden beri aranan yaşlı adamın cansız bedeni ilçeye bağlı Çökek köyünde jandarma ekipleri gönüllüler tarafından bulundu.

Traktör ile kaza yapan yaşlı adamın kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, jandarma tarafından olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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