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Yerel Her yerde aranan FETÖ'cü "öğretmen" enselendi
Yerel

Her yerde aranan FETÖ'cü "öğretmen" enselendi

Şanlıurfa’da hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi "öğretmen", jandarma tarafından yapılan çalışma sonucunda yakalanarak hapse gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 13:49:00 -
Her yerde aranan FETÖ'cü "öğretmen" enselendi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi öğretmen M.A.’yı yakalamak için çalışma yaptı.

Yapılan çalışma neticesinde zanlı kırsal bir mahallede yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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