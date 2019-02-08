0553 313 94 23

Her tarafı buzla kaplı donmuş kedi, veterinerde gözlerini açmayı başardı

ABD'nin Montana eyaletinde tüm vücudu buzlarla kaplı olarak veteriner kliniğine getirilen donmuş kedi, uygulanan tedavi sonucu gözlerini açmayı başardı.

08 Şubat 2019 Cuma 18:39
Her tarafı buzla kaplı donmuş kedi, veterinerde gözlerini açmayı başardı

ABD'nin kuzeyindeki Montana eyaletinde donmuş bir kedi hayata döndürüldü.

Kalispell kentindeki bir kliniğe getirilen buzla kaplı kediye, veterinerler hemen müdahale etti.

Başından kuyruğuna kadar tüm vücudu donmuş haldeki Fluffy adlı dişi kediye ilaç verildi, havlular ve ısıtıcılar kullanıldı.

Veterinerler kedinin vücudundaki buzları aldı ve hayvan gözlerini açtı.

Dr. Jevon Clark hayvan kliniği, yaşananları Facebook'ta yayınladığı fotoğraflarla paylaştı.

Üç yaşındaki evcil kedinin sürekli dışarıda yaşadığı belirtiliyor.

Montana'nın da aralarında yer aldığı ABD'nin kuzey eyaletleri, tarihi soğukları geride bıraktı. Bölgede termometreler eksi 35'leri gösterirken, hissedilen sıcaklık eksi 55'e kadar indi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 18:39
  1. ABD
  2. Montana Eyaleti
  3. donmuş kedi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep Basketbol'da transfer
    1. Gaziantep Basketbol'da transfer
    2. Kartal'daki bina çökmesi
    3. Diriliş Ertuğrul 135.bölüm fragmanı |..
    4. Atiba'nın doğum günü kutlandı
    5. Kara Havacılık Komutanlığı darbe..
    6. Vitamin eksikliği hangi hastalıklara..
    7. Köylüler tarafında hasta halde..
    8. Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy
    9. "Şiddete karşı mücadele için partiler,..
    10. "Yeşil Dedektör" kullanıcıları 251..
    11. Bakan acı haberi duyurdu! Hayatını..
    12. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    13. İzmir'de dolmuş şoförü darbedildi
    14. Avrupa'dan Türkiye'ye geldi! Toplu..
    15. "Yüzmeyi ihya ve inşa edeceğiz"
    16. Gazetecilerden AA'ya ziyaret
    17. YÖK'ün KKTC'deki üniversitelere..
    18. GÜNCELLEME - Ağrı'da silahlı kavga: 2..
    19. "AİHM'den emsal teşkil edecek bir..
    20. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları