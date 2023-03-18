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Ekonomi Her tahmini tutan Mert Başaran'dan dolar uyarısı: Cebinizde paranın erimemesi için hemen bunu yapın
Ekonomi

Her tahmini tutan Mert Başaran'dan dolar uyarısı: Cebinizde paranın erimemesi için hemen bunu yapın

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, 19 liralara kadar çıkan dolar kuruyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 17:56:00 -
Her tahmini tutan Mert Başaran'dan dolar uyarısı: Cebinizde paranın erimemesi için hemen bunu yapın

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk oldu.

Mert Başaran, 19 liraya yükselen dolar için seçim sonrasını işaret etti.

Doların bir enflasyonu olduğunu ifade eden Mert Başaran, dövizi yatırım aracı olarak görmenin doğru olmadığını söyledi.

Doları olanların cebindeki parasının erimemesi için yatırım enstrümanını değiştirmesi gerektiğini söyleyen Başaran, "Ben herkes gibi dolar patlayacak, uçacak' diyenlerden değilim. Dolar uzun zamandan beri stabil gidiyor. Yani fırladı, fırlayacak. Doların bence enflasyon kadar artması lazım. Her şey 3'e katlarken dolar sabit kaldı. Seçimden sonra kim gelirse gelsin 'dolar 25-26'ya kadar çıkacak' gibi duruyor. İhracatçıların rahatlayacağı bir şey yapılması gerekecek. İnşallah devülasyon olmaz ama doları olanlar para kazanamaz. Doları olanların parası erir. Bunu net bir şekilde söyleyelim" dedi.
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