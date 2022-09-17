Her tahmini tutan Mert Başaran 'Altın mı, dolar mı?' sorusuna yanıt verdi! Vakit geldi ufak ufak toplayın

Altın fiyatlarındaki gerileme devam ederken dikkat çeken tahminler gelmeye devam ediyor.

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, merak edilen 'Dolar mı, altın mı?' sorusuna yanıt verdi.

Ne Var Ne Yok Youtube kanalında konuşan Mert Başaran, "Altın iki şeyden beslenir. Biz de hem ons hem dolardan etkileniyor. Altın alınca otomatik olarak dolar da almış olursunuz. Bana altın mı dolar mı alim diye soruluyor. Bu soru sorulmaz. Altın alın. Dolar dünyada inanılmaz güçleniyor. Böyle olduğu içinde ons altın düşüyor. Ons bazı bakıp da korkmayın. Ons ne zaman yükselecek onun da tarihini verim. Dolar endeksi ne zaman düşerse ons altın o zaman artacak. İmkanı olan tekrardan küçük küçük altın toplayabilir. 1200'ler uzak değil. Bu önümüzdeki süreçte yaşanması olası olaylar ilgilidir. Bu dönemde fiyat pahalı gibi düşünmeyin. Uzun vadeli olarak hesaplayın" ifadelerini kullandı.