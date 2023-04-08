Her şey değişebilir! Ünlü tahvil kralından karamsar öngörüsü: Öneri değerinde o öngörü açıklaması

DoubleLine Capital CIO’su Gundlach ABD ekonomisinin birkaç ay içinde resesyona girebileceğini öngörürken, Goldman ekonomistleri daralma ihtimali beklentilerini yüzde 25’ten yüzde 35’e yükseltti.

Küresel piyasalarda 'tahvil kralı' olarak bilinen DoubleLine Capital LP CIO’su Jeffrey Gundlach ABD ekonomisinin birkaç ay içinde resesyona girebileceğini düşünüyor.

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CNBC’ye konuşan Gundlach, Fed’in faiz artırımlarının sonuna gelmiş olabileceğini ve bu yıl “birkaç kez” faiz indirebileceğini öngördü. Yeni kararlar ve adımlar olabileceğini ifade ederek şaşırtıcı açıklamasına şöyle deva etti:

Gundlach, Fed’in faizleri, ABD 2 yıllık tahvil getirisi “yeniden yükselene kadar” artırmasını beklemediğini belirtti ancak ne kadarlık bir yükselişten bahsettiği hakkında ayrıntı vermedi.

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ABD 2 yıllık tahvil getirisi dün 23 baz puan yükselse de ay başından bu yana 100 baz puana yakın gerilemiş durumda. Ünlü yatırımcı, Fed’in mayıs ayında faiz artırmasının bankacılık sisteminde büyük likidite daralmasına ve daha fazla soruna neden olacağı uyarısında bulundu.

Piyasa önderleri ve diğer uzmanlar aynı fikirde değil karamsar bir öngörü olarak nitelediler...

Goldman resesyon beklentisini yükseltti

Öte yandan Goldman Sachs ABD ekonomisinin önümüzdeki 12 ay içinde resesyona girmesine ilişkin beklentilerini yüzde 25’ten yüzde 35’e yükseltti.

Bununla birlikte Goldman ekonomistlerinin baz senaryosu, ABD ekonomisindeki daralmanın Fed’den agresif faiz indirimlerini tetikleyecek kadar büyük ölçekli olmayacağı yönünde.

Bu arada JPMorgan Asset Management Stratejisti Lisa Coleman ABD ekonomisinin resesyona girmesi halinde yüksek getirili tahvillerin cazip olacağını belirtti. bloomberght'e göre: Ekonominin resesyondan toparlanmasıyla güçlü bir performans gösterecek sektörlerden ucuz tahvil almayı düşünen Coleman metal, madencilik ve otomotivde çöp seviyesindeki tahvilleri önden toplamayı değerlendirebileceğini belirtti.

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