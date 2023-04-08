Rus uzman isimden büyüme reçetesi! İşte ilk açıklama: inisiyatif, yeni güzergahları bu diyerek duyurdular

Rus uzmanların büyüme reçetesi: İnisiyatif, yeni güzergahlar

Yüksek Ekonomi Okulu VŞE'ye bağlı ekonomistler "Yaptırımlar altında Rus ekonomisi: Adaptasyondan istikrarlı büyümeye" başlığı altında yeni bir rapor yayınladı.



VŞE ekonomistleri rapora Rusya'nın 2022 yılı boyunca yaptırım rejimine adapte olduğu tespitiyle başlıyor. Ekonominin yeni koşullara uyum sağlamasına katkıda bulunan faktörler arasında piyasa kurumlarının dayanıklılığı, girişimcilerin becerisi, devlet organlarının etkinliği, rekor ihracat gelirleri ve düşük ithalat sıralandı.



Ancak uzmanlar 2023 yılından itibaren durumun değişmeye başladığına dikkat çekiyor. Dünya konjonktürünün kötüye gitmesi, yaptırımların negatif etkisinin şiddetlenmesi, petrol ve petrol ürünlerine tavan fiyat uygulanması sonucunda ihracat ve bütçe gelirlerinin azalması ve Avrupa Birliği'nin daha önceki yaptırımları sıkılaştırma sözü veren yeni bir paket hazırlığında olması endişe yaratan başlıca faktörler olarak gösterildi.



VŞE'ye bağlı ekonomistler mevcut ortamda en doğru stratejinin iş dünyasını baskılamak yerine inisiyatif almaya cesaretlendirmek, alternatif ihracat güzergahları geliştirmek ve paralel ithalat pratiğini yaygınlaştırmak olduğu düşüncesinde.



Uzmanlar ayrıca orta vadede büyümenin yakalanabilmesi için iç pazara yönelik üretimin geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu durumun şartları arasında ise orta sınıfın sayısal olarak korunması, gelirlerinin arttırılması, yatırımların büyütülmesi, hisse senedi piyasasının yeniden canlandırılması ve uzun vadeli finansman olanakları yaratılmasını sayıldı.



Kommersant gazetesi raporda dile getirilen önerilerin Rusya'da son 20 yılda zaman zaman tartışıldığına, ancak koşullar daha uygun olmasına rağmen büyük oranda gerçekleştirilmediğine dikkat çekti.

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