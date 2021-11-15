Her şey annesi emzirirken oldu! 4 aylık bebek hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, annesi tarafından emzirildiği esnada nefessiz kalan 4 aylık bebek yaşamını yitirdi.
Dolutepe Mahallesi'nde Baran Beşdağ'ı emziren annesi, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Baran bebek kurtarılamadı. (AA)