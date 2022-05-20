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Yerel Her nasılsa elleriyle koymuş gibi tespit ettiler! Şüpheli 15 köpek ölüsü bulundu
Yerel

Her nasılsa elleriyle koymuş gibi tespit ettiler! Şüpheli 15 köpek ölüsü bulundu

Başıboş köpek sorununa tepkiler yükseldikçe şüpheli köpek ölümleri haberleri de gündeme gelmeye devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereboyu mevkisinde kendilerini 'hayvansever' olarak tanımlayan bir grup tarafından yapılan ihbar üzerine çeşitli bölgelerde yapılan kazılarda 15 köpek ölüsü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2022-05-20 00:17:00 -
Her nasılsa elleriyle koymuş gibi tespit ettiler! Şüpheli 15 köpek ölüsü bulundu

Cumayeri ile Çilimli ilçeleri sınırında bulunan Melen Deresi kenarındaki Dereboyu'nda köpeklerin öldürülüp daha sonra gömüldüğü bilgisine ulaşan 'hayvansever' bir grup tarafından polise bildirdi.

Kazılarda ortaya çıktı

İhbar üzerine bölgeye giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, savcılık izniyle bölgede kazı çalışması başlattı. Kepçeyle farklı alanlarda yapılan kazılarda 15 köpek ölüsü bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazı alanları, yapılan incelemenin ardından kapatıldı.

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