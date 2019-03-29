0553 313 94 23

"Her maçı kazanmak için oynayacağız"

- Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak:"Bu ligde herkes herkesi yenebilecek kapasitede"

29 Mart 2019 Cuma 17:26
"Her maçı kazanmak için oynayacağız"


BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, "Her maçı kazanmak için oynayacağız. Bu ligde herkes herkesi yenebilecek kapasitede." dedi.

Kaynak, Gençlerbirliği maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, lige verilen arayı çok iyi değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Aranın kendileri adına nasıl geçtiğini Gençlerbirliği maçında göreceklerini aktaran Orhan Kaynak, çok iyi çalıştıklarını düşündüğünü vurguladı.

Kaynak, Kasımpaşa ile oynadıkları hazırlık maçında genç futbolcuları da görme şansı bulduklarına değinerek, "Öte yandan ufak tefek sakatlığı ve problemi olanlar vardı. Onlar da bu arada yavaş yavaş düzelip daha iyi duruma geldiler. Bundan sonraki süreçte hem gençlerimize daha çok şans vererek hem de oynayacağımız her maçı kazanmak için doğru stratejiyle rakiplerin karşısına çıkacağız." ifadesini kullandı.

Oyuncularının istek ve arzularının çok iyi olduğuna vurgu yapan Kaynak, şunları kaydetti:

"Her maçı kazanmak için oynayacağız. Bu ligde herkes herkesi yenebilecek kapasitede. Biz her maçı doğru stratejiyle oynamaya çalışıyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz çünkü iyi futbol oynarsanız devamı gelir. İlk 6 içerisinde olan 6 takımla maçımız var. Ben oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum. Buradan çok iyi sonuçlarla çıkacağız."

Kaynak, tüm takımların ilk 2 içinde olmak için çalıştığına dikkati çekerek, "Ama şansımız var mı? Play-off etabında var ama bunun için de kazanmamız gerekiyor. Son maçı kazandık ve mutluyuz. Umarım böyle devam eder." diyerek sözlerini tamamladı.


- Gençlerbirliği maçı hazırlıkları


Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Salı günü Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra dar alanda pas ile top kapma çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:26
  1. Boluspor
  2. Orhan Kaynak
  3. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam güya anket açıklıyoruz diyerek, millete psikolojik operasyon çekenlerin şimdiden yürekleri hopluyor. Anket burada."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
    2. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
    3. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
    4. Marmara’da poyraz fırtınası
    5. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
    6. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
    7. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
    8. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
    9. Millet İttifakının son ortak mitingi..
    10. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
    11. Başörtülü kıza saldırı olayına..
    12. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
    13. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de..
    14. TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi..
    15. Mermer blokları altında kalan işçi..
    16. Yazıcı’nın mitingine yoğun katılım
    17. Mardin'de balon turizmi başladı
    18. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    19. Hafif ticari araç sulama kanalına..
    20. Cumhur İttifakı Yunusemre ve..
    21. Trump'tan kriz çıkaracak adım: Haftaya..
    22. GÜNCELLEME 5 - Kayıp kız çocuğunun ölü..
    23. Buket Aydın'ı kandırdılar! "Tembeller..
    24. Denizli'deki deprem
    25. Yunan Başkonsolos’tan vize merkezi..
    26. Meteorolojiden yağış uyarısı
    27. Bakan Varank ve Kasapoğlu Manisa’da iş..
    28. Almanya'nın kamu borcu Maastricht..
    29. Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na..
    30. Eski başyaver Yazıcı, esasa ilişkin..
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!