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Gündem Her konuda Türkiye'yi karalayan medya şokta! İşte Avrupa'nın en yoksul ülke sıralaması
Gündem

Her konuda Türkiye'yi karalayan medya şokta! İşte Avrupa'nın en yoksul ülke sıralaması

Yeniakit Publisher
2024-01-18 22:27:00 - 2024-01-18 22:53:48
Her konuda Türkiye'yi karalayan medya şokta! İşte Avrupa'nın en yoksul ülke sıralaması

GSMH verilerine göre Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi açıklandı.

Her fırsatta Türkiye'yi "ekonomik kriz" çığırtkanlığıyla karalayan medya kuruluşlarından T24, "Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi" başlıklı haberinde Türkiye'nin adını bile anamadı.

Haberde, GSMH verilerine göre en yoksul Avrupa ülkeleri sıralandı.

Avrupa'nın 10 en yoksul 10 ülkesi GSM verilerine göre şöyle:

- Ukrayna
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- Moldova

- Arnavutluk

- Makedonya

- Bosna Hersek

- Belarus

- Sırbistan

- Karadağ

- Bulgaristan

- Rusya

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