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Sağlık Her kilo kaybının sebebi sağlıklı zayıflama olmayabilir
Sağlık

Her kilo kaybının sebebi sağlıklı zayıflama olmayabilir

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Her kilo kaybının sebebi sağlıklı zayıflama olmayabilir

Denizli Özel Tekden Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, obezitenin yalnızca fazla kilodan ibaret olmadığını ve sürecin uzman kontrolünde yürütülmesi gerektiğini belirterek; "Tartıdaki her kilo kaybı sağlıklı kilo kaybı değildir" açıklamasını yaptı.

Sağlıklı kilo vermenin önemi konusunda uyarılarda bulunan Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Aykota, tedaviye başlamadan önce hastalara yalnızca beklenen kilo kaybının değil, tedavinin nasıl sürdürüleceğinin ve bırakılması durumunda nasıl bir yol izleneceğinin de anlatılması gerektiğini ifade etti. Zayıflama iğneleriyle hızlı kilo veren hastalarda beslenme yetersizliği ve kas kütlesi kaybının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Aykota, "Tartıdaki her kilo kaybı sağlıklı kilo kaybı değildir. İştahın belirgin şekilde baskılanması bazı hastalarda günlük protein ve enerji alımının ciddi ölçüde azalmasına yol açabiliyor. Kilo kaybının bir bölümünün kas ve yağsız vücut dokusundan gerçekleşmesi mümkün. Özellikle ileri yaştaki bireylerde, yeterli beslenmeyenlerde ve fiziksel aktivitesi düşük hastalarda bu durum daha önemli hale geliyor. Bizim için başarı yalnızca tartıda görülen rakamın azalması değil; yağ kütlesinin azaltılması, kas dokusunun korunması ve metabolik sağlığın iyileştirilmesidir" şeklinde konuştu.

 

"İnternetten, sosyal medyadan veya tavsiye üzerine ilaç kullanmayın"

Son olarak toplumda giderek yaygınlaşan kontrolsüz ilaç kullanımına dikkat çeken Aykota, "Bir arkadaşında işe yaradı diye, sosyal medyada önerildi diye ya da birkaç kilo vermek amacıyla bu ilaçlara başlanmamalı. Her hastanın sağlık durumu, kullandığı ilaçlar ve risk faktörleri farklıdır. Özellikle gebelik planlayanlar, belirli tiroid kanseri öyküsü bulunanlar, ciddi sindirim sistemi rahatsızlığı yaşayanlar ve eşlik eden hastalıkları olan kişiler ayrıntılı değerlendirilmelidir. Tedavi mutlaka hekim kontrolünde, kişiye uygun dozlarda ve düzenli takiple yürütülmelidir" dedi.

 

"Obezite yalnızca fazla kilodan ibaret değildir" diyen Doç. Dr. Aykota, şu uyarılarda bulundu:

"Tedavisinde hedef, kısa sürede mümkün olduğunca çok kilo vermek değil, hastanın sağlığını iyileştiren ve uzun yıllar sürdürülebilen bir sonuç elde etmektir. Zayıflama iğneleri doğru hastada değerli bir tedavi seçeneğidir. Ancak bilinçsiz kullanım, sağlık için atılan bir adımı ciddi bir riske dönüştürebilir"

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