Her kafadan bir ses çıkıyor: İP'li vekilin paylaştığı video gündem oldu

Koronavirüs aşısına ilişkin vatandaşların kafa karışıklığı devam ederken, İP'li Milletvekili Lütfi Türkkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir video da gündem oldu. Videoda bir Avrupa ülkesinin parlamentosunda konuşan milletvekili, koronavirüsü aşısının bazı tehlikelerine dikkat çekiyor.

Videoda, aşılarda kullanılan alüminyumun özelliklerine dikkat çeken milletvekili, "Eğer aşılar akut, yani ani şiddetli enflamasyona yol açıyorsa kronik olarak da enflamasyon yapmaya devam ediyorlar mı?" diye sordu.

Çocuklar için tehlikeleri olduğunu öne sürdü

Videodaki vekil tarafından koronavirüs aşısının çocuklarda şu hastalıklara sebep olabileceği öne sürüldü: "Beşte bir nörolojik gelişme bozukluğu ve onda bir ADD ve ADHD, otuzbeşte bir otizm, onbirde bir astım"