  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Her kafadan bir ses çıkıyor: İP'li vekilin paylaştığı video gündem oldu
Gündem

Her kafadan bir ses çıkıyor: İP'li vekilin paylaştığı video gündem oldu

Koronavirüs aşısına ilişkin vatandaşlardaki kafa karışıklığı devam ederken, İP'li Lütfi Türkkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 23:31:00 -

Koronavirüs aşısına ilişkin vatandaşların kafa karışıklığı devam ederken, İP'li Milletvekili Lütfi Türkkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir video da gündem oldu. Videoda bir Avrupa ülkesinin parlamentosunda konuşan milletvekili, koronavirüsü aşısının bazı tehlikelerine dikkat çekiyor.

Videoda, aşılarda kullanılan alüminyumun özelliklerine dikkat çeken milletvekili, "Eğer aşılar akut, yani ani şiddetli enflamasyona yol açıyorsa kronik olarak da enflamasyon yapmaya devam ediyorlar mı?" diye sordu.

Çocuklar için tehlikeleri olduğunu öne sürdü

Videodaki vekil tarafından koronavirüs aşısının çocuklarda şu hastalıklara sebep olabileceği öne sürüldü: "Beşte bir nörolojik gelişme bozukluğu ve onda bir ADD ve ADHD, otuzbeşte bir otizm, onbirde bir astım"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emniyet'ten Efendimiz'e (SAV) hakaret eden o alçakla ilgili açıklama
Gündem

Emniyet'ten Efendimiz'e (SAV) hakaret eden o alçakla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) ağza alınmayacak ifadelerle hakaret eden alçağa ilişkin bir açıklama y..
Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz
Gündem

Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz

Alevi örgütleri, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye B..
Paşinyan bunu beklemiyordu! Generaller bu kez devreye girdi
Dünya

Paşinyan bunu beklemiyordu! Generaller bu kez devreye girdi

Dağlık Karabağ savaşını açıkça kaybeden Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'a tepkiler dinmek bilmiyor.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay