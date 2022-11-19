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Gündem Her ilde büyük tepki! "Sapkın LGBT çetelerine hayır!"
Gündem

Her ilde büyük tepki! "Sapkın LGBT çetelerine hayır!"

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) üyeleri, “Ailen Saldırı Altında Harekete Geç” sloganıyla sapkın LGBT dayatmasına karşı yürüyüş yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 18:30:00 -
Her ilde büyük tepki! "Sapkın LGBT çetelerine hayır!"

Van’da yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ üyeleri, Kazım Karabekir Caddesi Semaver Kavşağı Boyalar Camii civarında toplandı.

Burada ellerinde taşıdıkları ‘Sapkın LGBT çetelerine hayır’, ‘Aileni ve neslini koru’, ‘Medya LGBT danışmasına dur de’ yazılı dövizlerle Beşyol Meydanına kadar yürüyüş yaptı. Burada bulunan Hazreti Ömer Camii avlusunda toplanan kalabalık, daha sonra LGBT aleyhine slogan attı.

Basın açıklamalarının ardından yapılan dua ile grup sessiz bir şekilde alandan ayrıldı.

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Yorumlar

Reis

Bu yaptığınız haberler faydalı mı yoksa zararlı mı. Sayenizde LGBT yi öğrendik. Gençler de merak edip ilgilenir diye endişeleniyorum.

Harun raşit öz

lgbt ye hayır
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