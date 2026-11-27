Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği (MDYD), Deloitte ve PRAGMA Araştırma&Danışmanlık iş birliğiyle hazırlanan “Müşteri Deneyimi Yönetimi 2026 Araştırması”, tüketicilerin yüzde 62’sinin daha iyi deneyim sunan markayı daha pahalı olsa da tercih ettiğini ortaya koydu. Deneyimi yüzde 30 iyileşen bir markanın fiyatı yüzde 15 artsa bile tüketicilerin yüzde 48’i alışveriş yapmaya devam ediyor veya harcamasını artırıyor. Bu dönüşüm şirketlerin yatırım tercihlerine de yansırken, müşteri deneyimi bütçelerini artıran kurumların oranı yüzde 55’e ulaşırken, dış kaynaktan teknoloji desteği alan şirketlerin oranı ise bir yılda yüzde 45’ten yüzde 59’a yükseldi.

İnsan ve yapay zekâ birlikte çalıştığında verimlilik 6 kat artıyor

MDYD Yönetim Kurulu Başkanı Banu Hızlı, araştırma sonuçlarını değerlendirirken müşteri deneyiminde başarının teknoloji yatırımlarından çok insan ve yapay zekâ uyumuyla mümkün olacağını vurguladı. Hızlı, “Yapay zekâ müşteri deneyimi yönetiminin kurallarını yeniden şekillendiriyor. Ancak araştırmamız gösteriyor ki teknolojiye yatırım yapmak tek başına yeterli değil. Küresel veriler, yapay zekânın süreçlere yalnızca eklenmesiyle verimliliğin yüzde 5 arttığını, insan ve yapay zekânın birlikte çalışacağı iş akışları yeniden tasarlandığında ise bu artışın yüzde 30’a ulaştığını ortaya koyuyor. Gerçek farkı yaratan teknoloji değil, teknolojiyi doğru insan kaynağı ve doğru deneyim stratejisiyle buluşturabilmek. Gelecekte öne çıkacak kurumlar; müşterisini daha iyi anlayan, veriyi doğru yorumlayan ve teknolojiyi insan dokunuşuyla tamamlayarak kusursuz deneyim sunabilenler olacak” dedi.

Müşteri deneyimi yatırımları büyümeye devam ediyor

Müşteri deneyimi pazarına ilişkin beklentiler temkinli seyrederken, şirketlerin bu alandaki yatırımları hız kesmiyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 55’i son üç yılda müşteri deneyimine ayırdığı bütçeyi artırdığını ifade ediyor. Müşteri deneyimine ayrılan kaynakların toplam kurum bütçesi içindeki payı ise ortalama yüzde 6,2’ye ulaşıyor.

Araştırma sonuçları, müşteri deneyiminin artık yalnızca müşteri hizmetleri ekiplerinin sorumluluğunda yürütülen bir faaliyet olmaktan çıktığını da ortaya koyuyor. Ayrı bir müşteri deneyimi birimine sahip kurumlarda bu alanı çağrı merkezi ve satış sonrası hizmet ekipleri desteklerken, müşteri deneyimi komitesi kuran şirketlerde sorumluluğun giderek üst yönetim seviyesine taşındığı görülüyor. Bu tablo, müşteri deneyiminin operasyonel bir süreçten çok kurum genelinde sahiplenilen stratejik bir yönetim alanına dönüştüğüne işaret ediyor.

Yapay zekâ yatırımlarında yeni gerçek: Teknoloji yetmiyor, insan şart

Araştırmanın öne çıkan başlıklarından birini de müşteri deneyiminde yapay zekâ dönüşümü oluşturuyor. Araştırmada yer verilen küresel öngörüler, yapay zekânın müşteri etkileşimini ve sektördeki iş yapış biçimlerini köklü şekilde değiştireceğine işaret ediyor. Buna göre 2027 yılına kadar müşteri verilerinin yüzde 85'inin yapay zekâ destekli veya otomatikleştirilmiş etkileşimlerden oluşması beklenirken, tüketicilerin konuşma tabanlı arayüzlere yönelmesiyle mobil uygulama kullanımının yüzde 25 azalacağı öngörülüyor. Yapay zekâ kaynaklı web sitesi ziyaretlerinin ise 2028 yılı itibarıyla geleneksel organik aramayı geride bırakması bekleniyor.

Dönüşümün etkisi istihdam tarafında da görülüyor. Yapay zekâ yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte küresel çağrı merkezi istihdamı 2009 yılından bu yana ilk kez daralma eğilimine girerken, sektör insan ve yapay zekânın birlikte çalıştığı yeni bir modele doğru evriliyor. Ancak araştırma, teknoloji yatırımlarının tek başına başarı getirmediğini ortaya koyuyor. Yapay zekâ yatırımlarının yüzde 93'ü teknolojiye, yalnızca yüzde 7'si insan kaynağına yapılırken, insan-yapay zekâ etkileşimini ve iş tasarımını yeniden kurgulayan kurumların yatırımlarından beklenen getiriyi aşma ihtimali iki kat artıyor. Yapay zekânın süreçlere yalnızca eklenmesi verimliliği yüzde 5 artırırken, iş akışları ve eğitim süreçlerinin insan-yapay zekâ iş birliğine göre yeniden tasarlanması durumunda bu oran yüzde 30'a kadar yükseliyor.

Müşteri iletişim merkezi çalışanlarının yüzde 70’i kadın

Yaklaşık 200 bin kişilik istihdam yaratan müşteri deneyimi ekosistemi, genç ve kadın ağırlıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Araştırmaya göre sektörde çalışan sayısı 197 bin 519'a ulaşırken, çalışanların yüzde 70'ini kadınlar oluşturuyor ve yaş ortalaması 29 olarak ölçülüyor. Şirketlerin yüzde 37'si yabancı dilde hizmet verirken, yaklaşık 16 bin müşteri temsilcisi başta İngilizce, Arapça ve Almanca olmak üzere farklı dillerde görev yapıyor.

Müşteri temsilcilerinin sektörel dağılımında bankacılık, telekomünikasyon ve kamu hizmetleri ön planda

Araştırmaya göre müşteri iletişim merkezi istihdamının en büyük bölümünü bankacılık ve finans sektörü oluşturuyor. Toplam temsilcilerin yüzde 21'i bankacılık ve finansta görev yaparken, telekomünikasyon yüzde 15, kamu hizmetleri ise yüzde 10 pay alıyor. Geçen yıla göre en hızlı büyüme gösteren alan ise 2 puanlık artışla tüketici ürünleri sektörü oldu.

"Tüketici iyi deneyim için daha fazla ödemeye razı."

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, müşteri deneyiminin markalara fiyatlama gücü kazandırması oldu. Bulgulara göre tüketicilerin yüzde 62'si, fiyatı biraz daha yüksek olsa da deneyimi güçlü markaları tercih ediyor.

Müşteri artık indirim değil, kişiselleştirilmiş deneyim arıyor

Araştırmada yer verilen küresel veriler, tüketici beklentilerinin sadakat programlarında önemli ölçüde değiştiğini gösteriyor. Tüketicilerin yüzde 73'ü sadakat programlarında kişiselleştirilmiş deneyim ve ödülleri önemli bulurken, mevcut programların bu beklentiyi karşıladığını düşünenlerin oranı yüzde 60'ta kalıyor. Tüketicilerin dörtte üçü markaların kendi ürün ve hizmetlerinin ötesinde faydalar sunmasını beklerken, her beş kişiden dördü ödüllerin kullanımında esnekliği önceliklendiriyor. Özellikle Y ve Z kuşağı açısından topluluk hissi, aidiyet ve güçlü dijital deneyimler sadakat programlarının vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor.

Müşteri artık şikâyet etmiyor, sessizce markasını değiştiriyor

Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer önemli bulgu ise müşteri içgörüsünde davranış verisinin giderek daha kritik hale gelmesi oldu. Anket ve geri bildirimler müşteri deneyimini yaşandıktan sonra ölçebilirken, davranış verileri müşterinin yolculuğundaki kırılma noktalarını anlık olarak ortaya koyabiliyor. Küresel verilere göre her üç tüketiciden biri olumsuz bir deneyim yaşadığında markaya geri bildirim vermek yerine sessizce rakip markalara yöneliyor. Bu durum, müşteri deneyiminde başarının müşterinin ne söylediğini değil, ne yaptığını anlayabilen şirketlerin elinde olacağını gösteriyor.