Gürcü polisi Beşiktaş taraftarına müdahalede bulunuyor. Maç 25. dakikada durdu. Hakemler içeriye gitti. Bir taraftar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk etti.

POLİS MÜDAHALESİ SONRASI MAÇ DURDU

Maçın oynandığı sırada Gürcü polisi, Beşiktaş taraftarına müdahalede bulundu ve karşılaşma 25. dakikada durdu. Beşiktaşlı tribünler, polisin müdahalesine karşılık verirken, gergin anlar yaşandı.

HAKEM VE RAKİP SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Beşiktaşlı oyuncular, bu dakikalarda tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Yaralanan bir taraftarın ambulansa götürüldüğü görüldü. Karşılaşmanın hakemleri de rakip takımla birlikte soyunma odasına gitti.

Müsabakadan önemli anlar;

25' Maç durdu! Gürcü polisinden Beşiktaş taraftarına müdahale edildi. Yaralanan Beşiktaş taraftarı hastaneye kaldırıldı

17’ H. Beer Sheva kaleyi buldu, Beşiktaş kalecisi gole izin vermedi.

14’ H. Beer Sheva kalecisi, Beşiktaş şutunda gole izin vermedi.

8' Orkun ortasını yaptı, İlhan röveşata denedi ancak savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topa Salih gelişine vurdu, top kalecide kaldı.

7' Geride pas yaparak oyun kurmaya çalışıyoruz. Hapoel ön alanda baskı yapıyor, top kayıplarına karşı dikkatli olmamız gerekiyor.

6' Orkun topu saklamak isterken yerde kaldı, hakem lehimize faul düdüğünü çaldı.

5' Omuz omuza mücadelede hakem tartışmalı bir faul kararı verdi. Bu dakikalarda aleyhimize oldukça kolay faul düdükleri çalınıyor.

4' Geride pas yaparken Doğan’ın küçük bir hatası sonucu Hapoel korner kazandı.

3' Hapoel çok etkili geldi! Igor Zlatanovic savunmamızın arasından sıyrılıp Doğan’la karşı karşıya kaldı ancak Doğan gole izin vermedi. Dönen topa Rumi vurdu, Doğan ikinci hamlesinde de başarılı oldu ve tehlikeyi uzaklaştırdık.

2' Ön alan baskımız sürüyor, top bizde. Pas yaparak rakip savunmada boşluk arıyoruz.

1' Maç başladı

Gürcistan'ın Batum kentindeki Batum Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Morten Krogh'un düdüğüyle heyecan resmen start aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Doğan Alemdar, Taylan, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih Özcan, Ndidi, Orkun, İlhan Fakılı, Cerny, Oh.

Hapoel Beer Sheva: Wolff, Mizrahi, Diop, Vitor, Amador, Ahmad, Yehoshuha, Forson, Abu Rumi, Malede, Zlatanovic.

BİRÇOK İSİM YEDEK KULÜBESİNDE

Beşiktaş'ta Nübel başta olmak üzere Murillo, Rıdvan, Trossard, Olaitan ve Vlahovic mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.