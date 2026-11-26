İngiltere, askeri hava üslerinin güvenliğini artırmak amacıyla yeni tedbirleri devreye almaya başladı.

İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre, Kraliyet Hava Kuvvetleri, olası insansız hava aracı saldırılarına karşı savaş uçaklarının açık alanlarda bekletilmesi yerine geceleri korunaklı hangarlara alınmasını öngören bir uygulama başlattı.

SAVAŞ UÇAKLARINA KORUYUCU AĞ

Yeterli sayıda hangar ve güçlendirilmiş sığınağın bulunmadığı askeri üslerde ise uçakların çevresine İHA saldırılarına karşı koruyucu ağlar yerleştirilmesi planlanıyor.

Yeni güvenlik tedbirlerinin, İngiltere'nin kendi topraklarına yönelik muhtemel askeri tehditlere karşı savunma kapasitesini artırma çalışmalarının bir parçası olduğu belirtiliyor.

İNGİLİZ ORGENERALDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth, katıldığı bir etkinlikte, olası bir çatışmada İngiltere'deki askeri üslerin de saldırıların hedefi olabileceğine dikkat çekti.

Smyth, böyle bir senaryoya karşı hazırlık yaptıklarını ve askeri uçakların gerektiğinde hızla farklı üslere konuşlandırılabilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

YAZ AYLARINDA DENENDİ

RAF Brize Norton Hava Üssü'nde yaz aylarında gerçekleştirilen pist inşaatı nedeniyle uçakların farklı üslere nakledildiğini hatırlatan Smyth, bu süreçte askeri operasyonların aksamadan sürdürüldüğünü kaydetti.

İngiliz komutan, söz konusu uygulamanın Kraliyet Hava Kuvvetlerinin farklı noktalardan faaliyetlerini sürdürebileceğini ortaya koyduğunu belirtti.

İNGİLİZ İSTİHBARATI DA UYARMIŞTI

İngiltere'nin iç istihbarat teşkilatı MI5 ile Savunma Bakanlığı da daha önce Ukrayna'ya askeri malzeme tedarik eden İngiliz şirketlerini Rusya kaynaklı olası sabotaj girişimlerine karşı uyarmıştı.