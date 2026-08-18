Cunta heveslisi asker eskisi tutuklandı! Türker’in canı yine postal kokusu çekti

Eski Türkiye artıkları, seçilmiş iktidara parmak sallamayı alışkanlık haline getirdi. 90’lı yılların karanlığını özleyen ve 28 Şubat ruhunu hortlatmayı arzulayan Metin Akpınar, Fatih Altaylı, Ertuğul Özkök’ün ardından şimdi de Ergenekon sürecinde ismi “gay tayfa” skandalı ile gündeme gelen tekaüt Amiral Türker Ertürk, “acılı acısız bu iktidar gidecek” diyerek, darbe imasında bulundu. 28 Şubat cuntacılarının “yaşlılık ve altını tutamama” gibi mazeretlerle salıverilmesi dinozor cunta heveslilerinden hesap sorulmaması, postal düşkünü Ertürk gibi vesayet artıklarını ümitlendirdi.

TEHDİTTEN TUTUKLANDI

Terörsüz Türkiye süreci meyvelerini vermeye başlayınca, “Sınırımızda İslamcılar olacağına seküler PYD olsun” şeklindeki skandal sözleriyle tanınan Kemalist Ertürk’ün çevresi, emekli amiralin iktidarı tehdit ettiği konuşmasını yeniden gündeme getirdi. Ertürk, sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla tutuklandı.

Konuya ilişkin Akit’e açıklamada bulunan Türkiye Yüzyılı Partisi Genel Başkanı Murat Şahin, şunları söyledi:

PARMAK SALLAMA DEVRİ BİTTİ

“Türkiye, terörsüz bir gelecek inşa etmek ve iç cephesini tahkim etmek adına tarihî adımlar atarken; milli iradeyi hedef alan vesayetçi söylemlerin yeniden hortlatılmak istenmesi tesadüf değildir. Yıllarca bu ülkenin değerleriyle çatışan, meşru iktidarları antidemokratik yöntemlerle tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren zihniyet, milletin sandıkta koyduğu iradeyi hazmetmekte zorlanmaktadır. Milletin seçtiği yönetime ve toplumsal huzura yönelik her türlü örtülü tehdit veya darbe iması, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yanıt bulmaya mecburdur. Geçmişin karanlık vesayet ruhunu özleyenlerin ve Türkiye’nin birliğinden rahatsız olanların karşısında durmak; milli iradeye, demokrasiye ve ülkenin istikrarına sahip çıkmanın gereğidir. Türkiye, tehditlerle değil, sandıkta beliren millet iradesiyle yoluna devam edecektir. Ülkeyi kalkındıran adımlardan ve terörün kökünü kazıyarak toplumsal barışı tesis eden hamlelerden rahatsızlık duyanların sergilediği bu antidemokratik tutum, milletin gözünden kaçmamaktadır. Vesayet artıklarının ve meşru iktidara aba altından sopa göstermeye çalışanların hevesleri her defasında milli irade duvarına çarpmaya mahkûmdur; çünkü bu millet, kendi geleceğini tehditlere değil, kendi hür iradesine teslim etmeye kararlıdır.”

Darbe heveslilerine seslenen DİNBİR-SEN Genel Başkanı Yusuf Özdemir de şunları söyledi:

TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ KESEMEZ

“28 Şubat artıkları, siz ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın büyüyen Türkiye’nin önünü kesemeyeceksiniz. Artık sizin son çırpınışlarınız. Susmak sizin için daha hayırlıdır. Ülkemizin ve kabuğunu kırdığı, uluslararası boyutta güven kazandığı bir dönemde sizin derdiniz artık gün yüzüne çıktı. Ülkenin büyümesinden rahatsız olanlar, dış güçlerin maşalığını yapanlar, siyonist akla hizmet edenler er ya da geç hesabını verecekler. Bekleyin sıra size de gelecek. Terörsüz Türkiye sürecinden rahatsız olanlar, ne hikmetse ülkenin gelişiminden rahatsız olan dış güçlerin maşalığını yapanlar, dert etmeyin bu ülke size de lazım olacak. Yarın çalışmış olduğunuz Batı Çalışma Grubu gibi yapılar sizi de dışlayacak. Kendinize vatan arayacaksınız. ‘Zararın neresinden dönerseniz kârdır’ hesabı, gelin bu ülkede hep beraber birlik ve dirlik içerisinde yaşayalım. Dili, ırkı, siyasi görüşü ne olursa olsun vatan toprağında bir olalım, beraber olalım. Bu ülkeyi vesayet dönemine geri döndürmeyi başaramayacaksınız.”