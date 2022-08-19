Her gün kahveye bir kaşık ekleyin tüm yağları yaksın, karın bölgenizdeki yağları eritsin!

Şekersiz ve sütsüz olarak tüketerek kahveden alacağınız verimi yükseltirken aldığınız kalori oranını da düşürebilirsiniz. Aynı zamanda doğru oranlarda tüketiminin kalp sağlığını koruması, kahveyi en iyi seçeneklerden biri haline getiriyor.

Enerjinizi yerine getirecek olan kahveyi bir yağ yakıcı içecek haline getirmek de mümkün. Kahveye ekleyeceğiniz hindistan cevizi yağı, tarçın ve bal kilo vermenizi hızlandıracak olan bir karışıma dönüşürken aynı zamanda lezzetli bir seçenek haline gelecektir. Ancak bu karışımı içmeden önce doktorunza danışmanız gerekmektedir. Onay verdiği sürece gönül rahatlığıyla içebilirsiniz...

Metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur ve normal miktarda tüketildiğinde kalp sağlığınızı korur. Ancak maksimum faydayı elde etmek istiyorsanız şekersiz ve sütsüz tüketmenizi tavsiye ediyoruz.

Kahvenize koyun, karın bölgenizdeki yağları eritsin

Kahvenize hindistan cevizi yağı, tarçın ve bal ekleyerek kolayca ve hızlı bir şekilde kilo vermeniz mümkün. Tarçın, vücudunuzdaki şeker moleküllerinin daha hızlı yakılmasını sağlar ve bu sayede kan dolaşımınızda serbest gezen şeker yağa dönüşmez. Hindistan cevizi yağı, tüketildiğinde direkt olarak karaciğere gönderilir ve kesinlikle yağa dönüşerek depolanmaz ve vücudunuzu yağ yakmaya teşvik eder. Bal herhangi bir yapay tatlandırıcı içermez. Tamamen doğal bu ürün sayesinde vücudunuza giren tüm şeker molekülleri hiçbir şekilde yağa dönüşmez ve hemen yakılarak enerji olarak kullanılır. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudunuzun ihtiyacı olan çoğu besleyici maddeleri sağlar.

Kahvenize koyun, karın bölgenizdeki yağları eritsin

Nasıl yapılır?

Malzemeler

Yarım su bardağı bal,

¾ su bardağı hindistan cevizi yağı,

bir çay kaşığı tarçın

ve 1 çay kaşığı kakao

Karıştırıp macun haline getirin. Her sabah kahvenize 1 veya 2 çay kaşığı ekleyin.