Her geçen gün daha da tehlikeli! Dünyayı tedirgin eden füze

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong’un nükleer füzelerle ilgili sözleri, Soğuk Savaş döneminde dünyanın kâbusu olan balistik füze sistemlerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Lavrov, “3. Dünya Savaşı’nın önlenmesinin önemi ve Ukrayna’daki mevcut durumun 1962 Küba Füze Krizi’yle karşılaştırılıp karşılaştırılamayacağı” sorusu üzerine, “Riskler kayda değer. Tehlike ciddi ve gerçek. Hafife almamalıyız” demişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da, “Ülkemizin nükleer kapasitesini artırmak için mümkün olan en hızlı şekilde adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuşmuştu.

Atmosfer dışına çıkıyor

Savunma Sanayii’nin devlerinden Aselsan’ın aylık çıkardığı Aselsan Dergi’nin yayına hazırlanan son sayısı, Hava ve Füze Savunma Sistemleri dosyasına ayrıldı. Dosyada, balistik füzelere de yer verildi. Balistik füzelerle ilgili bölümde öne çıkan bazı değerlendirmeler özetle şöyle:

- Balistik füzeler, daha önceden belirlenen bir hedefe savaş başlığı ileterek saldırmak amacıyla tasarlanmış füzelerdir. Fırlatma fazı sonrası uçuşlarını herhangi bir itki gücü olmadan balistik olarak devam ettirdikleri ve bu kısım uçuşun karakteristik kısmını oluşturduğu için balistik füze olarak adlandırılır. Bu füzeler, eğik atış şeklinde olan uçuşlarının büyük bölümünde atmosfer dışına çıkarak sub-orbital bir yörünge izlerler. Bunu gerçekleştirmek için genellikle yeryüzünden 100 km’den 1.200 km’ye kadar olan yüksekliklere çıkabilirler. Menzili 350 km’den az olan balistik füzeler dünya atmosferinin dışına çıkmazlar.

- Balistik füzeler tek bir savaş başlığı taşıyabilecekleri gibi birden fazla savaş başlığı da taşıyabilir ve bunları farklı hedeflere yönlendirebilir. Balistik füzeler, gerek taşıdıkları savaş başlıkları (kimyasal, biyolojik, nükleer vb.) gerekse şekil, teknoloji ve kullanımları açısından çok çeşitlilik gösterse de sınıflandırmaları genellikle ulaşabildikleri menzillere göre yapılır. Çeşitli ülkeler sınıflandırma için değişik şemalar kullanır.

NATO sınıflandırma şeması şu şekildedir: Kıtalar Arası Balistik Füze-KABF (Intercontinental, ICBM) 5.500 km’den fazla; Uzun Menzilli Balistik Füze-UMBF (IntermediateRange, IRBM) 3.000-5.500 km arası Orta Menzilli Balistik Füze-OMBF (Medium-Range, MRBM) 1.000-3.000 km arası; Kısa Menzilli Balistik Füze-KMBF (Short-Range, SRBM) 1.000 km’den az.

- Balistik füzelerin uçuş yolu temel olarak üç fazdan oluşur. Hızları menzilleri ile doğru orantılıdır. Ne kadar ileri menzile atılmak isteniyorsa, fırlatma fazında o kadar fazla enerji verilerek hızlandırılır. Çeşitli menzillerdeki balistik füzelerin atmosfere tekrar giriş hızları farklıdır. Füzelerin kısa bir uçuş süresi vardır. Ateşlendiği andan itibaren 5-20 dakika içerisinde hedeflerine ulaşırlar. Bu süreler dünyanın en uzak bölgesindeki hedefler için de geçerlidir.

Kitle imha silahı haline dönüşebiliyor

- Balistik füzeler taşıyabildikleri kimyasal, biyolojik ve nükleer savaş başlıkları sayesinde kitle imha silahları haline dönüştürülebilmektedir.

- Günümüzde otuzdan fazla ülke çeşitli kategorilerde balistik füzeye sahiptir.

- Balistik füze sistemlerinin taşıyabildikleri kitle imha silahları düşünüldüğünde, sınırlı sayıda kullanımları bile korkutucu sonuçlara neden olabilir.