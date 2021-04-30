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Gündem Her fırsatta yoksulun yanındaymış gibi yapan Çölaşan: Parasını kullanmadığını söylediği alkol stoğuna yatırmış!
Gündem

Her fırsatta yoksulun yanındaymış gibi yapan Çölaşan: Parasını kullanmadığını söylediği alkol stoğuna yatırmış!

Sözcü Yazarı Emin Çölaşan, 17 günlük tam kapanma sürecinde alkol satışının gerçekleşmeyecek olmasının bir suç olduğunu iddia ederek, alkol stoğu yaptığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 19:15:00 -
Her fırsatta yoksulun yanındaymış gibi yapan Çölaşan: Parasını kullanmadığını söylediği alkol stoğuna yatırmış!

 Yeniakit.comt.tr 

Sözcü yazarı Emin Çölaşan bugünkü köşe yazısında, tam kapanma süreci üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı. Bugüne kadar 'tam kapanmamız şart' naraları atan Çölaşan, tam kapanma gerçekleşince de "Sevgili okurlarım, geldi geliyor derken iyice sıkıştılar ve tam kapanma yasaklarını gündeme getirdiler.
Korona salgını giderek yayılıyor ve bütün palavralarına karşın çözüm bulmaları mümkün olmuyordu." dedi.

" 'Fırsat bu fırsattır içirmeyelim bunlara' dediler''

17 günlük tam kapanma sürecinde alkol satışının gerçekleşmeyecek olmasını da hedef alan Çölaşan, "Ben sigara içen, ancak alkolle arası hiç olmayan sıradan bir vatandaşım. Bazı sosyal ortamlarda bir duble rakıyı bile içemem, yarısı bardağımda kalır. Bir şişe birayı içemem, onun da yarısı bardakta kalır. Fazlasını içim almaz." dedi ve AK Parti iktidarını şöyle suçladı: "Ancak bunlar şimdi tam kapanma şovu ile birlikte bir de içki satışı yasakları getirdiler. 'Fırsat bu fırsattır, içirmeyelim bunlara' dediler. Ve Türkiye genelinde 17 gün boyunca içki satışlarına yasak geldi. Marketler, bakkallar, büfeler, tekel bayileri dahil bütün kesimleri kapsayan bir yasak! Ramazan ayını da bu işin bahanesi olarak kullandılar. Bu yasağı önümüzdeki dönemlerde kendi seçmenlerine yönelik oy toplama vesilesi olarak kullanacaklar."

'Tekel bayilerin kapatılması suç'

Tekel bayilerin de tedbirler kapsamında kapalı olmasının bir suç olduğunu iddia eden Çölaşan, "Temeli olmayan bu karar milyonlarca insanımızın yaşam biçimine, özel yaşamına ve tercihlerine apaçık, fütursuzca müdahale etmenin ta kendisidir. İdeolojik dayatmadır. Kendi seçmenlerine gönderilen siyasi bir mesajdır. Her zaman olduğu gibi ramazan ayının alet edilmesiyle birlikte içinde din sömürüsü barındırmaktadır. Suçtur." ifadelerini kullandı.

Parasını alkole gömmüş!

Her fırsatta fakir edebiyatı yapan, ihtiyaç sahiplerinin yanındaymış havası estiren Çölaşan, ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceği parayı kullanmadığı alkolü stoklamak için harcadığını söyledi:

"Elimi çabuk tuttum, dün bizim mahalle bakkalına gidip üç şişe bira, bir şişe küçük rakı aldım. Neme lâzım, içmesem bile evde bulunsun! Günün birinde devlet kararıyla (!) tahrik edilip içki içmeye zorlanacağımı vallahi hiç düşünmezdim. Bu da oldu yani. Yasaklı günlerde bana bile inadına içki içirecekler de ona yanıyorum!"

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